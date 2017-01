„Eurovizijos“ atrankos scenoje – pirmasis dalyvių 12-tukas

Trečiadienio vakarą LRT studijoje susirinkusių žiūrovų bei komisijos įvertinimui prisistatė pirmieji nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyviai.

Pirmąjį vakarą pasirodo 12 dalyvių, o net pusė jų kito „Eurovizijos“ atrankos etapo nebeišvys. Tokia atrankos sistema šį kartą pasirinkta ne tik dėl to, kad atlikėjų itin daug, bet ir todėl, kad, kaip sakė atrankos prodiuseris Lauras Lučiūnas, anksčiau dėl ilgos atrankos ir dažnų pasirodymų atlikėjai skųsdavosi pervargimu. Dabar pasirodymų gerokai sumažės.

„Eurovizijos“ atrankoje šiemet rungiasi itin daug atlikėjų – net 51 kūrinys bus pateiktas žiūrovų ir komisijos teismui. Komisiją per pirmą nacionalinės atrankos laidą sudaro: operos solistė Sigutė Stonytė, muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, muzikologas Darius Užkuraitis ir dainininkė Neda Malūnavičiūtė.

Pirmiesiems į sceną teko lipti „Justin trio“ su kūriniu „Streets of Vilnius“. Grupės įkūrėjas ir vokalistas – Justinas Stanislovaitis. Po pasirodymo R. Zilnys tikino, kad jį apėmė dviprasmiški jausmai. „Labai sunku spręsti išgirdus tik tą vieną kūrinį. Daina maloni ausiai, bet ar ji galėtų įsirėžti į atmintį ir važiuoti į konkursą?“ – svarstė muzikos apžvalgininkas. R. Zilnys taip pat juokavo, kad jei nepavyks gerai pasirodyti „Eurovizijoje“, šis kūrinys puikiai tiktų Vilniaus miesto reklamai. „Pakankamai skaidrus, švarus balsas, maloniai paklausiau gana linksmos dainos. Atlikėjas man patiko, geras atlikėjas“, – įvertino S. Stonytė.

Jauna, vos 8 mėnesių dukrytės mama pristatyta Rūta Andruškevičiūtė atliko dainą „The way to your heaven“. „Jauna mama turi labai gerą balsą, stebiuosi, kad praėjo tiek nedaug laiko nuo vaikelio gimimo, o taip intensyviai buvo dainuojama“, – pagyrė S. Stonytė. Tačiau operos solistė turėjo kritikos kūriniui: „Tačiau daina buvo labai girdėta, aš norėčiau kažko išskirtinio.“ Solistei pritarė ir D. Užkuraitis, sakęs, kad daina sukurta užsienio autorių, kurie paprastai kuria pagal visas taisykles, o tokie kūriniai nebūna įdomūs. „Tačiau jūsų debiutas puikus, tikiuosi dar ne kartą jus matyti scenoje“, – sakė jis.

Dainininkė Paula į sceną lipo su daina „Never let you go“, kurią jai parašė Gytis Valickas, nemažai dirbantis su praėjusiais metais Lietuvai Švedijoje atstovavusiu Donatu Montvydu. „Pradžioje buvo taip gražu, labai gražus tembriukas, graži pradžia, subtilu, tačiau nežinau, ar daina be priedainio pasiteisino. Man pritrūko razinkos. Ėjo ir praėjo, tačiau tikrai ne šita mergaitė kalta, kalta medžiaga“, – kalbėjo N. Malūnavičiūtė. Su ja sutikti nenorėjo R. Zilnys, tikinęs, kad kūrinys įkvėptas Rihanos ir Shakiros bei Balkanų ritmų. Komisijos narys taip pat perklausė, ar dainininkei tikrai 16 metų, o gavęs teigiamą atsakymą, pridūrė: „Tokiu atveju, jūs nusipelnėt plojimų už pasitikėjimą savimi, atrodėte labai tvirtai“. „Esate charizmatiška atlikėja, o tai labai svarbu, pasirodymas man labai patiko“, – antrino D. Užkuraitis.