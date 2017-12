„Moody`s“: labiausiai pervertintas nekilnojamasis turtas – Norvegijoje

Kredito reitingų agentūros „Moody`s“ tyrimas parodė, kad iš pažangiausių pasaulio ekonomikų nekilnojamasis turtas labiausiai pervertintas Norvegijoje, todėl agentūra šalį perspėja dėl rinkos burbulo grėsmės. Apie tai rašo „Reuters“.

Dėl rekordiškai žemų palūkanų bei plačios apimties kiekybinio skatinimo programos būsto kainos turtingiausioje Skandinavijos ekonomikoje pastaraisiais metais augo itin sparčiai. Iš 20-ies pažangiausių pasaulio ekonomikų Norvegijos rinka šiuo metu yra labiausiai ištempta, po jos eina Belgija, Vokietija ir Prancūzija, teigia „Moody`s“.



Šiame tyrime „Moody`s“ vertino dinamiką tarp būsto kainų ir to, ką agentūra apibrėžia kaip rinkos pusiausvyrą.



„Šalys, kuriose būsto ir nuomos kainos yra labiausiai nesubalansuotos, gali pajusti didžiausią neigiamą ekonominį efektą dėl aukštų būsto kainų“, – teigė „Moody`s“ analitikai Emilla Gyorek ir Collinas Ellisas.



Be to, iš tyrime analizuotų šalių Norvegijoje didžiausias procentas žmonių turi nuosavą būstą – net 85 proc. „Moody`s“ teigia, kad dėl to šaliai nekilnojamojo turto burbulo sprogimas gali būti dar sunkesnis.



Norvegija, savo ruožtu, praėjusį mėnesį išsakė panašias pastabas bei kaip pagrindinę riziką ekonomikai įvardijo būsto kainą ir namų ūkių skolas, pažymėdama, kad nekilnojamojo turto rinka šalyje yra pervertinta jau nuo 2010 m.



Norvegijos centrinio banko pirmininkas Oysteinas Olsonas užsiminė, kad bankas kitais metais yra pasiruošęs kelti palūkanų normas.