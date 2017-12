Verslas vis dažniau žvalgosi į naujus automobilius

Lietuvos verslas vis dažniau renkasi sėsti prie naujų transporto priemonių vairo. Vien „Swedbank“ duomenys rodo, kad per 10 šių metų mėnesių lizingu verslo įmonių įsigytų naujų automobilių dalis jau viršijo tokių pat per visus 2016 metus įsigytų automobilių dalį. Pernai metais verslo įmonės su „Swedbank“ pasirašė daugiau nei 2500 automobilių lizingo sutarčių, iš jų 70 proc. teko naujiems automobiliams.

„Rinkdamos transporto priemonę savo verslui įmonės vis dažniau renkasi naujus automobilius ir ši tendencija vis ryškesnė. Tam įtakos turi keli veiksniai – paprastai įmonės skaičiuoja ir ieško ekonomiškai parankiausio varianto. Naudotas automobilis, nors ir kainuoja pigiau, neretai reikalauja nuolatinių papildomų išlaidų, ir dėl remonto darbų neretai iškrenta iš rikiuotės, kas verslui yra labai neparanku. Be to, verslo įmonės vis daugiau dėmesio skiria saugumui ir įmonės įvaizdžiui“, – komentuoja „Swedbank“ lizingo skyriaus vadovas Mindaugas Stasionis.



„Swedbank“ lizingo skyriaus vadovas atkreipia dėmesį, kad neretai automobilio besidairantys verslininkai neįvertina tam tikrų niuansų, dėl kurių įsigydamas naudotą mašiną verslas ne visada gali sutaupyti.



„Esame atlikę skaičiavimus, kiek kainuoja 4 metų trukmės lizingu įsigyjamas 2012 m. ir 2017 m. gamybos kompaktinės klasės lengvasis automobilis. Lygindami automobilio išlaikymo kaštus, vertinome mėnesines lizingo įmokas, išlaidas draudimui, vidutines kuro sąnaudas, remonto išlaidas, kitus nenumatytus kaštus“, – sako M. Stasionis.



Pasak jo, 2012 m. ir 2017 m. modelio automobilių rinkos kaina skaičiavimuose siekia atitinkamai 8000 eurų ir daugiau nei 16 tūkstančių. Tačiau nors mėnesinė lizingo įmoka šiems automobilių modeliams gali skirtis beveik dvigubai (85 ir 168 eurai), visgi sudėjus visas papildomas išlaidas galima teigti, kad bendra išlaidų suma abiem atvejais gali ir nesiskirti.



Naudotam automobiliui, ypač jei jo rida yra viršijusi 200 tūkst. km., išauga gedimų rizika dėl susidėvėjusių detalių, taip pat pastebimai išauga kuro ir tepalų sąnaudos. Be to, įsigydama naudotą automobilį verslo įmonė rizikuoja, kad transporto priemonė gali apvilti pačią netikėčiausią akimirką.



„Negalima ranka numoti ir į naujuose automobiliuose diegiamas saugumo priemones, kurios užtikrina saugų ir komfortabilų automobilio naudojimą, bei darbuotojo pasitenkinimą važinėjant nauja transporto priemone. Taip pat nereiktų atmesti tikimybės, kad netolimoje ateityje senesni ir labiau teršiantys aplinką automobiliai gali būti apmokestinti ir mūsų šalyje“, – sako M. Stasionis.