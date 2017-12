V. Vasiliauskas skeptiškai įvertino politikų kalbas apie pensijų sistemos reformą

Kartais pas mus per anksti į eterį transliuojama tai, dėl ko dar nėra nuspręsta, – taip Lietuvos banko valdybos (LBV) pirmininkas Vitas Vasiliauskas įvertino premjero Sauliaus Skvernelio ir socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio kalbas apie pensijų reformą.

V. Vasiliauskas neslėpė, kad jį nustebino politikų pareiškimai apie planuojamą pensijų sistemos reformavimą. LBV pirmininkas pabrėžė, kad diskusija dėl pensijų reformos nėra baigta, o tai, kas dabar vyksta, labiau primena atskirų minčių išsakymą.



V. Vasiliauskas aiškino, kad, nepaisant to, jog buvo planuota politikų bei Lietuvos banko išvadas dėl pensijų sistemos pertvarkos derinti, nieko panašaus neįvyko. Lietuvos banko vadovas pabrėžė, kad apie planuojamų didelių permainų štrichus išgirdo kaip ir visi – iš žiniasklaidos.



„Aš esu matęs įvairių pasiūlymų (dėl pensijų reformos – ELTA), mes apie juos diskutavome ir buvo sutarta iš principo, kad bus finalinė diskusija ir tik po to bus pranešta apie reformą. Tad tai, kas dabar įvyko, sunku komentuoti, nes apie planus aš sužinojau taip pat iš viešosios erdvės“, – kalbėjo V. Vasiliauskas.



„Kartais pas mus per anksti į eterį transliuojama tai, dėl ko dar nėra nuspręsta“, – pažymėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Pasak jo, galima su kažkuo nesutikti, galima diskutuoti ir turėti kitų nuomonių, tačiau, akcentavo jis, diskusija pensijų sistemos reformos atžvilgiu nėra baigta.



„Mūsų pozicija yra tokia, kad mes atliekame ekonominius tyrimus ir jų pagrindu teikiame pasiūlymus. O sprendimus daro vykdomoji valdžia.



Mes esame maža valstybė, todėl mums labai svarbu susitarti“, – kalbėjo V. Vasiliauskas, pabrėžęs, kad ypač susitarti būtina dėl pensijų sistemos. „Čia negali būti jokio susipriešinimo, nes tai yra ilgalaikis projektas, kuris turės pasekmių mums visiems. Nematau jokios erdvės politikavimui“, – akcentavo jis.



Šią savaitę L. Kukuraitis paskelbė, kad vyriausybė ketina siūlyti keisti antrosios pakopos pensijų fondų finansavimą, atsisakant pervedimų iš „Sodros“ biudžeto, juos pakeičiant valstybės biudžeto bei pačių gyventojų didesnėmis įmokomis.