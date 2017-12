3 mitai apie bekontakčių mokėjimo kortelių saugumo spragas

Sparčiai populiarėjančių bekontakčių mokėjimo kortelių naudotojai susiduria su galybe mitų apie jų tykančius pavojus – neva tokias korteles sukčiai gali nuskaityti per atstumą ir taip ištuštinti banko sąskaitas. Šiaulių banko bankinių produktų departamento direktoriaus pavaduotojas Andrius Kamarauskas tikina, kad tokiose žinutėse tėra mažai tiesos ir pranešime spaudai paneigia tris dažniausius mitus apie bekontaktes mokėjimo korteles.

1 mitas: sukčiai gali pavogti kortelės duomenis dideliu atstumu

Vienas populiariausių mitų, gąsdinančių bekontakčių mokėjimo kortelių savininkus, sako, kad sukčiai gali pasinaudoti tolimojo nuskaitymo RFID skaitytuvais ir pavogti šių kortelių duomenis. Tuomet jie, neva galėtų pasiekti kortelių savininkų sąskaitas ir pasisavinti lėšas. RFID – tai žymėjimo ir sekimo sistema, kuri pagrįsta radijo dažnio signalo panaudojimu informacijos įrašymui ir nuskaitymui.

Realybė

Iš tiesų tokiais skaitytuvais gauti duomenis iš bekontakčių mokėjimo kortelių neįmanoma. Kortelėse naudojama NFC (Artimo atstumo duomenų perdavimo) technologija perduoda skaitmeninius duomenis tik labai mažu atstumu (4 cm ir mažiau), taigi joks ryšys negali būti atliekamas už šio nuotolio.

2 mitas: duomenis pavogti galima stipriai priartėjus

Teigiama, kad bet kas turintis NFC skaitytuvą, gali nuskaityti bekontaktes mokėjimo korteles jūsų kišenėje arba rankinėje, pavyzdžiui, kol važiuojate autobusu. Dar daugiau – neva šitaip yra nuskaitoma pakankamai duomenų, kad būtų galima pasigaminti mokėjimo kortelės klastotę ir atsiskaityti prekybos vietose arba apsipirkti internetu.

Realybė

Nuskaitant bekontaktę mokėjimo kortelę prieinama tik minimali informacija (kortelės numeris, kortelės galiojimo data ir dinamiškas vienkartinis numeris, kuris saugiai identifikuoja kiekvieną konkrečią operaciją). Bekontakčiu būdu nėra prieinami jūsų vardas ir pavardė ar adresas. Tad „klonuoti“ bekontaktės mokėjimo kortelės neįmanoma – paslėptu skaitytuvu surinktų duomenų tam nepakaktų.

Tik tikrasis elektroninių kortelių skaitytuvas, kurį suteikia bankas ar kitas licencijuotas mokėjimo paslaugų teikėjas, gali „bendraut“i su bekontakte mokėjimo kortele, o asmuo, kuris bandytų panaudoti tikrą skaitytuvą sukčiavimui, būtų greitai išaiškintas.

3 mitas: patiriami dideli nuostoliai pavogus kortelę

Mažos vertės bekontakčius mokėjimus galima atlikti neįvedant PIN kodo, todėl šis mitas sako, kad vagis gali pasisavinti daug lėšų atlikdamas daug mažos vertės pirkimų.

Realybė

Net ir su pamesta ar pavogta kortele iki jos užblokavimo neteisėtai atsiskaityti daug kartų nepavyks. Po tam tikro bekontakčių mokėjimų skaičiaus bus patikrinta, ar kortele tikrai naudojasi jos savininkas – teks suvesti PIN kodą ir tik tada vėl bus galima atsiskaityti be jo. Pranešus apie prarastą bekontaktę mokėjimo kortele, ja atsiskaityti nebebus galima. Be to, įsitikinus, kad operacijas atliko ne kortelės savininkas, bankas padengs jo nuostolius.