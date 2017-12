Valdžia pasiryžo pensijų reformai: visiems žada šimtaprocentinę „Sodros“ pensiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis 15min teigė, kad parengti siūlymai pensijų reformai atlikti – esminiai pakeitimai susiję su pensijų atstatymu dabartiniams pensininkams, kadangi jie dabar dėl antros pensijų pakopos netenka dalies lėšų. Atitinkamai ir patys II pakopos dalyviai ateityje gautų „neapkarpytas“ senatvės pensijas.

„Pertvarkos reikia bent jau dėl dviejų dalykų: kol kas pirma ir antra pakopos yra priešinamos dėl to, kad iš „Sodros“ yra pervedamos lėšos į antrą pakopą. Reiškia dabartiniai pensininkai gauna mažesnes pensijas. Jie teigia ir mes pritariam, –jie mokėjo mokesčius tuomet, kai pensininkai gavo šimtaprocentines išmokas, o ne mažesnes“, – 15min sako L. Kukuraitis.

Mat į antros pakopos pensijų fondus per metus tenka pervesti apie 150 milijonų eurų, kurie galėtų atitekti pensininkams.

„O kitas dalykas – dabar labai didelei daliai žmonių, kurie dalyvauja antroje pakopoje, jiems tiesiog neapsimoka dalyvauti. Trečdalis dalyvauja neaktyviai ir nemoka jokių įmokų į antrą pakopą, dar maždaug vienas trečdalis moka tik tuos du procentus iš „Sodros“. O jau kita dalis dalyvauja 2+2+2 variante“, – sako L. Kukuraitis.

Ministras aiškina, kad pateiktame siūlyme žmonės bus skatinami dalyvauti kuo didesne apimtimi, kad būtų sukauptos reikšmingos sumos.

„Tų 2 proc., kurie šiuo metu mokami iš „Sodros“, tiesiog neužteks“, – teigia L. Kukuraitis.

Šimtaprocentinės senatvės pensijos

Ministras paaiškino, kad antros pakopos įmokos iš valstybės turėtų būti pervedamos ne iš „Sodros“, o iš biudžeto. Dėl šios priežasties ir antros pakopos dalyviai gautų pilnas senatvės pensijas.

„Daugelis žmonių tiesiog nežino, kad tiesiog dėl to, jog iš jų išskaičiuojama 2 proc. „Sodros“ įmokų, jie tokiu būdu gaus apie 10-15 proc. mažesnes vidutines pensijas. Iš jau dabar išeinančių į pensiją mes matome, kad tie žmonės tiesiog nukenčia dėl to, kad jie mokėjo 2 proc. įmokas į antrą pakopą. „Sodros“ pensija sumažėjo tiek, kiek jie neatgauna per antrą pakopą“, – sako L. Kukuraitis.

Jis tuo pačiu pažymi, kad politiniame lygmenyje dar nėra sutarta dėl pensijų reformos – jis bus teikiama viešam svarstymui, ir pakeitimus būtų galima priimti Seimo pavasario sesijoje, o pensijų sistema būtų pradedam keisti nuo 2019-ųjų.

„Jei dalyvauti antroje pakopoje – tai dalyvauti rimtai. Iš „Sodros“ į pensijų fondus būtų nebemokama, bet būtų pilnai atstatoma šimtaprocentinė „Sodros“ pensija – visi gaus visą pilną pensiją, o ne 10-15 proc. mažesnę“, – sako ministras.

Tačiau tie, kurie jau yra mokėję mažesnes įmokas ir išėjo į pensiją džiaugtis dėl to negalės – jų pensijos liks sumažintos. Tačiau taip pat ministras paaiškino, kad vyriausybė nesikėsins į lėšas, jau sukauptas pensijų fonduose – privati nuosavybė neliečiama.

Leis grįžti į „Sodrą“

L. Kukuraitis leido suprasti, kad dabartiniams antros pakopos pensijų fondų dalyviams bus atveriama galimybė sugrįžti į „Sodrą“.

„Iš tiesų visose pertvarkose, susijusiose su II pakopa, dalyvavimu pakopoje – užtikrinamos galimybės, nes tai žmogaus pasirinkimas ir žmogaus teisė rinktis yra pamatinė“, – sako L. Kukuraitis.

Jis nedetalizavo, kaip valstybė skatins antros pakopos pensijų fondų dalyvius, kokias įmokas jie gaus, kiek turės prisidėti patys – dėl to esą dar bus svarstoma. Taip pat jis neatsakė ir į tai, ar įmokos bus apskaičiuojamos nuo konkretaus asmens darbo užmokesčio, ar nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU).

Dar vasarą 15min buvo pasiekę dokumentai, kuriuose aiškėjo ministerijos ketinimai įmokas į pensijų fondus susieti su VDU, taip pat padidinti privalomas pačių gyventojų įmokas į pensijų fondus.

L. Kukuraitis pažymėjo, kad 2018-aisiais vyriausybė planuoja iš esmės keisti mokestinę sistemą, ir atitinkamai dėl to gali pasikoreguoti pensijų pertvarka. Tačiau reforma, anot jo, būtina.

„Kiek man tekę kalbėti su antros pakopos kūrėjais, jie patys pripažįsta: dėl to, kad pradžioje pakopa nebuvo pakankamai ryžtingai sudėliota ir daug kompromisų darė dėliodami sistemą, dabar turime bėdų, apie kurias kalbu: ir supriešinta pirma bei antra pakopa, taip pat ir dalis dalyvaujančių tiesiog negauna tos vertės, kuri turėtų susikurti. Dėl to privalome daryti tuos pakeitimus“, – tikina L. Kukuraitis.