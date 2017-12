Įvertino, kaip mažiausiai uždirbančius paveiks 50 eurų didesni mokesčiai

Dėl įvedamų „Sodros“ grindų darbdavių išlaidos vienam minimalaus mėnesinio atlyginimo negaunančiam darbuotojui išaugs vidutiniškai 50 eurų per mėnesį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.



„Turime suprasti, kad tai yra investicija į žmonių saugumą. Be to, šie nepilno etato darbai yra tam tikrame sektoriuje ir visiems įvedama ta pati taisyklė, tai ir konkurencinė aplinka tam tikra prasme pablogėja visiems vienodai“, – pirmadienį tiesioginėje „DELFI TV Gyvai“ transliacijoje sakė jis. L. Kukuraitis dar teigė, kad šiuo metu darbuotojų poreikis yra labai didelis, todėl sunku kalbėti apie atsakingą darbdavį, kuris atleidžia darbuotojus dėl to, kad jo su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos išauga 50 eurų.

„Joks darbdavys neatleis gerai dirbančio darbuotojo dėl tokios sumos. Priešingai, jis rūpinsis, kad darbuotojas gautų ne tik socialines garantijas geresnes, bet ir darbo užmokestį didesnį. Čia toks spekuliacinis pasakymas (dėl atleidimų – DELFI), nes darbuotojai tikrai nestovi prie darbų, kur ir algos mažos ir socialiai esi neapsaugotas“, – sakė ministras.

DELFI primena, kad „Sodros“ „grindys“ reiškia, kad darbdaviai už darbuotojus turės mokėti ne nuo to atlyginimo, kurį gauna, tarkim už 0,5 etato ar 0,1 etato, bet bent nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri kitąmet sieks 400 eurų.

BNS nuotr.

Estijoje pasitvirtino

„Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius teigė, kad didžioji dalis darbdavių supranta ir palaiko „Sodros“ grindų pasiūlymą.

„Tačiau turime ir kitokių darbdavių, bet jie turi suprasti ir prisiimti socialinę atsakomybę. Jie skundžiasi, kad darbuotojai išvažiuoja, nebus tuoj kam dirbti. Bet jie dėl to ir išvažiuoja, kad nėra socialiai apsaugoti – gauna kelių eurų ligos pašalpą, labai mažas pensijas“, – sakė jis.

M. Sinkevičius dar pastebėjo, kad kitaip nei Estijoje, kur „Sodros“ grindys galioja jau ne vienerius metus, Lietuvoje „grindys“ nebus taikomos pensininkams, neįgaliesiems, mamoms, jaunimui.

„Sodros“ direktorius taip pat priminė, kad „grindų“ projektas Lietuvoje pirmą kartą teiktas prieš 4 ar 5 metus.

„Projektas gimė po to, kai mes identifikavome tam tikrą nemažą problemą Lietuvoje – pamatėme, kad 25–26 proc. išeinančių į pensiją asmenų neturi būtinojo stažo ir gauna santykinai daug mažesnę pensiją. Jei palygintume su asmenimis, kurie turi stažą, pensijos skiriasi dvigubai.

Pradėjome analizuoti, kodėl taip yra ir pamatėme, kad didžioji dalis mažas pensijas gaunančių žmonių dirba nepilnu etatu už MMA daugelį metų. Dėl to jie turi mažesnį stažą, nes metus stažo galima gauti tik jei turi 12 MMA“, – DELFI pasakojo jis.

Siūlo negąsdinti

Už „Sodros“ grindų įvedimą pasisako ir SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda. Apie tai jis pirmadienį ryte komentavo savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

„Kur mes tai jau matėme? Ir vėl tie patys gąsdinimai Sodoma ir Gomora, jeigu šiandien gaunantieji žiauriai mažas algas senatvėje, neduokdie, susilauks per plauką didesnės pensijos!“ – apie darbdavių pažadus atleidinėti žmones sakė jis.

G. Nausėda teigė, kad šį sprendimą pirmiausia vertina kaip būdą priversti darbdavius žaisti pagal taisykles.

„O triukšmą dėl „Sodros“ įmokų grindų kelia, matyt, tie, kurie, švelniai tariant, nori būti gudresni už kitus – moka neadekvačias algas savo darbuotojams arba nesąžiningai konkuruoja ieškodami būdų sutaupyti mokesčių ir savo darbuotojų socialinių garantijų sąskaita. Dar gal tie, kurie mėgsta paviršutiniškai perskaityti tik antraštes ir toliau veikia pagal principą – „pats pasibaisėk ir kitam perduok!“ – rašė jis.