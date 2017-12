Seimas patvirtino 2018 m. PSDF biudžetą

Seimas, 76 parlamentarams balsavus už, prieš – 31 ir susilaikius 12, priėmė 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą, patvirtindamas kitų metų PSDF biudžetą – per 1 mlrd. 763,8 mln. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų, teigiama Seimo pranešime.

2018 metų privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarys per 1 mlrd. 216,1 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis, sudarys per 499,1 mln. eurų, valstybės biudžeto asignavimai – per 29,2 mln. eurų, savanoriškos asmenų įmokos – per 2,1 mln. eurų, išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą – per 2,4 mln. eurų, lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis – 12 mln. eurų.

Didžiausią PSDF biudžeto išlaidų dalį sudarys: išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – per 1 mlrd. 195,7 mln. eurų, išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – beveik 311 mln. eurų (iš jų, plenarinio posėdžio metu nuspręsta 1 mln. eurų skirti vaikų, sergančių cukriniu diabetu, gydymui insulino pompų bei sensorinių daviklių kompensavimui), išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – per 50,5 mln. eurų, išlaidos sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – per 97,5 mln. eurų, išlaidos privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms – per 20,4 mln. eurų, išlaidos ortopedijos technikos priemonėms – per 12 mln. eurų.

„Patobulintame 2018 m. PSDF biudžeto projekte numatoma, kad šio biudžeto išlaidos, palyginti su 2017 m. patvirtintu PSDF biudžetu, didės 7,4 proc., arba 116,9 mln. eurų (projekte iki patobulinimo buvo numatytas 6,6 proc., arba 104,6 mln. eurų augimas). Šiomis papildomomis lėšomis, visų pirma, numatoma užtikrinti 2017 m. prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, tęstinumą (tam papildomai reikia beveik 50 mln. eurų), pradėti kompensuoti naujų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir rezerviniuose vaistų sąrašuose esančių vaistų įsigijimo išlaidas“, – antrą kartą Seimui pristatydamas PSDF biudžeto projektą gruodžio 5 d. sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Sveikatos apsaugos ministras informavo, kad rengiant patobulintą projektą įvertinta tai, kad 10 mln. eurų didinama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų PSDF biudžetui suma (iš viso šie asignavimai 2018 m. sudarys 29,3 mln. eurų). Dalis šių lėšų (2,6 mln. eurų) skiriama Nacionalinės imunoprofilaktikos programos priemonėms finansuoti – B tipo meningokokinės infekcijos vakcinai įsigyti, o likusi suma (7,4 mln. eurų) – asmens sveikatos priežiūros paslaugoms.