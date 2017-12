„Hilton“ viešbutis sostinėje pradės dygti pavasarį

„Vičiūnų grupė“ gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos leidimą sostinės centre statyti „DoubleTree by Hilton“ viešbutį ir pavasarį planuoja pradėti pagrindinį darbų etapą.

Pagal pasaulinio viešbučių tinklo „Hilton Worldwide“ pateikiamą jo valdomų prekės ženklų klasifikaciją, „DoubleTree by Hilton“ priskiriamas visapusiško aptarnavimo (full service) viešbučiams – kaip ir „Hilton by Hilton“ ar „Curio by Hilton“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tai unikalus viešosios ir privačios partnerystės pavyzdys, procese dalyvauja daug skirtingų žaidėjų, tarpusavyje deriname svarbiausius žingsnius projekte. Tokia specifika ir lėmė, jog turėjome pakoreguoti darbų kalendorių, bet šiuo metu esminiai klausimai išspręsti ir „DoubleTree by Hilton“ Vilniuje veikti pradės 2020 metais“, – sako „Vičiūnų grupės“ valdybos pirmininkas Šarūnas Matijošaitis.

Pasak jo, projektą, į kurį įmonė investuoja daugiau nei 30 mln. eurų, sudaro ne tik 174 kambarių viešbutis. „Kartu bus siekiama sukurti naują traukos objektą vilniečiams bei miesto svečiams ir atgaivinti šią primirštą sostinės centro dalį ties Mindaugo tiltu. Šalia viešbučio įsikurs moderni lauko terasa, viešbutį sujungsianti su Energetikos ir technikos muziejumi. Pastarajam įmonė taip pat įsipareigojo pastatyti modernią 1 000 m² ekspozicijų salę“.

Tiek viešbučiui, tiek ir ekspozicijų salei buvo būtina gauti atskirus statybos leidimus ir atlikti kitus derinimus su kompetentingomis institucijomis. Energetikos ir technikos muziejus – saugoma kultūros vertybė, tad visi žingsniai turėjo būti suderinti ir su Kultūros paveldo departamentu.

„Ateinančiais mėnesiais atliksime kai kuriuos parengiamuosius darbus, o pagrindinį darbų etapą pradėsime pavasarį – kai atlėgs įšalas. Pro sklypą driekiasi ir magistralinės inžinerinių tinklų trasos, todėl susijusius darbus derinsime prie profilaktinio šių trasų tikrinimo. Taip nesukelsime nepatogumų sostinės centro gyventojams ir valstybinėms įstaigoms“, – būsimą darbų eigą aiškino Š. Matijošaitis.

Jo teigimu, kartu su „Hilton Worldwide“ įgyvendinamo projekto vizitinė kortelė – erdvūs aukštos klasės kambariai pačioje Vilniaus širdyje. Standartiniai viešbučio svečių kambariai bus erdvesni už daugelį verslo klasės kambarių, šiuo metu siūlomų kituose tarptautinių tinklų viešbučiuose sostinėje.

Viešbutyje taip pat įsikurs konferencijų ir SPA centrai, baseinas bei restoranas, atviras visiems norintiems. Ant pastato stogo bus įrengtas „Sky“ baras, iš kurio atsivers išskirtinė Gedimino pilies, Katedros ir senamiesčio panorama. Projektas Vilniuje sukurs maždaug 100 naujų darbo vietų.