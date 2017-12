CNBC: kavinių tinklas „Starbucks“ kas 15 valandų atidaro po naują kavinę Kinijoje

JAV kavinių tinklas „Starbucks“ kas 15 valandų atidaro po naują kavinę Kinijoje. Tai pranešė įmonės Kinijos padalinio vadovė Belinda Vong, po to, kai Šanchajuje buvo atidaryta didžiausia pasaulyje „Starbucks“, informuoja CNBC. Kavinės plotas prilygsta beveik pusei futbolo aikštės.

Kinija tampa pagrindine „Starbucks“ rinka – antra didžiausia ir pirmąja pagal plėtrą, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“. Trečiąjį metų ketvirtį pardavimai Kinijoje išaugo 8 proc., tuo tarpu pasauliniai pardavimai padidėjo dviem procentais.



Per finansinius metus apie 15 proc. įmonės pajamų sudarė pajamos, gautos iš Azijos-Ramiojo vandenyno regiono, – 5,5 proc. daugiau nei prieš penkerius metus.



„Starbucks“ vadovas Kevinas Johnsonas pažymėjo, kad įmonė Kinijoje steigia daugiau naujų kavinių nei Jungtinėse Valstijose. Pasak jo, Kinijos rinkoje „Starbucks“ aptarnauja daugiau nei penkis milijonus klientų per savaitę. Kaip praneša bendrovės vadovybė, tinklas jau įkūrė per 3 tūkst. kavinių Kinijoje ir iki 2021 metų planuoja padidinti šį rodiklį dar dviem tūkstančiais.