Iš teismo – nieko gero nežadanti žinia šilumos vartotojams

Prancūzijos kompanijos „Veolia“ (buvusi „Dalkia“) kontroliuojamos įmonės „Vilniaus energija“ buvusiems ir esamiems vadovams triukšmingai iškelta baudžiamoji byla dėl galimo manipuliavimo dujų įsigijimo kainomis, kai šilumos ir karšto vandens vartotojams esą buvo padaryta 3 mln. eurų žala, bliūkšta – artimiausiu metu ji gali būti nutraukta.

Bent taip įsitikinę „Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ buvusių ir esamų vadovų advokatai – šioje byloje prokurorų kaltinimų sulaukė „Icor“ akcininkai Linas Samuolis ir Andrius Janukonis bei „Vilniaus energijos“ valdybos pirmininkas Jeanas Pierre Henris Sacreste.

Kaltinamuosius ginantys advokatai Vilniaus apygardos teismui, bylą nagrinėjančiam dar nuo 2015 m. pavasario, pateikė prašymus nutraukti baudžiamąjį procesą. Vieno kaltinamųjų – L. Samuolio – advokatas Jovitas Elzbergas sako, kad dar rugsėjį suėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn terminas, todėl byla privalo būti nutraukta.

„Senatis šioje byloje yra suėjusi 2017 m. rugsėjo 30 d. – būtent šią dieną praėjo daugiau kaip 10 metų nuo paskutinės datos, įvardytos kaltinamajame akte, – sakė advokatas. – Procesą dėl senaties termino reglamentuojantis Baudžiamasis kodeksas sako, kad jeigu sueina nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas, tai procesas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu kaltinamasis pageidauja – kaltinamasis turi norėti bylą nagrinėti iki galo, kad teismas nustatytų – kaltas ar nekaltas. Jeigu kaltinamasis nepageidauja, tuomet byla nutraukiama nutartimi, nesprendžiant jo kaltės klausimo – suėjo senaties terminas, nutraukiama byla.“

BNS nuotr.

Pasak J. Elzbergo, nė vienas baudžiamojon atsakomybėn patrauktas kaltinamasis nepageidauja, kad teismas tęstų bylos nagrinėjimą. „Jie mano, kad nepadarė nusikaltimų, kuriais yra kaltinami, tad kodėl turėtų bylinėtis procese, kuris yra pradėtas be pagrindo“, – advokatas pabrėžė, jog nė vienas kaltinamasis niekada nepripažino kaltės ir „neketino prisipažinti, nes tų veikų, kuriomis yra kaltinami, neatliko, tai tebuvo tik interpretacijos“. Pasak teisininko, šioje byloje nebuvo pareikštas ieškinys, „taip pat niekada joks tyrėjas ar prokuroras nekėlė jokio klausimo dėl kokios nors žalos, padarytos vartotojams“. Fakto, kad suėjo senaties terminas neginčija ir šioje byloje valstybinį kaltinimą palaikanti prokuratūra.

„Senaties terminas suėjo, jeigu kaltinamieji neturi kitų teistumų – pagal bylos duomenis, kurie nėra nauji, neturi, todėl prieš priimant sprendimą teismo prašiau patikrinti šią aplinkybę“, – sakė prokuroras Gintaras Plioplys. Anot jo, jeigu kaltinamieji nebus teisti, teismui neliks nieko kito, kaip baudžiamąjį procesą nutraukti. Ar taip ir bus, teisėjai paskelbs gruodžio 28 d., tačiau net jeigu kaltinamieji ir nebūtų prašę nutraukti bylos, teismas ją būtų buvęs priverstas nagrinėti iš naujo – nuo sausio 1 d. Vilniaus apygardos teisme nedirbs trijų teisėjų kolegijai pirmininkaujanti teisėja Virginija Švedienė. Šioje byloje ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), o tyrimą kontroliavo Generalinė prokuratūra.

Perduodami bylą pareigūnai skelbė, kad kaltinamieji esą piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, taip pat galimai iššvaistė didelės vertės svetimą turtą bei sukčiavo. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad esą neteisėtai manipuliuojant dujų įsigijimo kainomis buvo padaryta 3 mln. eurų žala šilumos ir karšto vandens vartotojams. Nusikalstamos veikos, dėl kurių verslininkams pateikti kaltinimai, įvykdytos 2003–2007 m. Prokurorai skelbė nustatę, kad „Vilniaus energija“, pigiau įsigijusi gamtinių dujų, nesumažino šilumos kainos vilniečiams, be to, pažeidė įstatymus, nes dujas pirko iš dujų prekybai licencijuotos, bet susijusios įmonės „Dalkia Lietuva“.

Be to, „Vilniaus energijos“ atstovai kaltinami, kad po teismo sprendimu patvirtintos taikos sutarties iš „Dujotekanos“ gavusi 600 tūkst. eurų kompensaciją už netinkamą sutarties vykdymą, 2006 m. neskyrė šilumos kainai mažinti. Baudžiamąją bylą teismui perdavęs, bet vėliau nuo jos nušalintas prokuroras Ugnius Vyčinas anksčiau žurnalistams yra sakęs, kad „Vilniaus energija“ pirko dujas iš susijusios įmonės brangiau nei tiesiai, todėl buvo švaistomos lėšos. „Dėl to taip pat kilo kaina šilumos vartotojams“, – pažymėjo jis.

Prokuroro teigimu, šilumos kainos vartotojams nebuvo sumažintos, kai „Vilniaus energija“ iš „Dujotekanos“ gavo kompensaciją, o šiuos pinigus esą iššvaistė: „Jie pervedė pinigus kitai bendrovei – mūsų manymu, be jokio pagrindo.“ Kad kaltinamieji būtų asmeniškai gavę pinigų, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta. Tuo metu anksčiau „Vilniaus energija“ buvo išplatinusi bendrovės poziciją, iš kurios aišku, kad baudžiamojon atsakomybėn patraukti kaltinamieji nepripažįsta jiems pateiktų kaltinimų – jie nurodė, jog negalėjo 2004 m. sumažinti šilumos kainų, nes iš „Dujotekanos“ įsigytomis dujomis gamino ne šilumą, o elektros energiją. „Net jeigu „Vilniaus energijos“ įsigytos dujos ir būtų naudotos šilumai gaminti, šis faktas taip pat negalėjo turėti jokios įtakos šilumos kainai“, – teigiama rašte.

Bendrovės atstovai taip at nurodė, kad 2002–2007 m. šilumos vartotojams suteikė 13 mln. eurų (47 mln. litų) nuolaidų savo sąskaita. „Vilniaus energija“ taip pat nepripažįsta kaltinimų, kad turėjo šilumos vartotojams sumažinti kainą, kai iš „Dujotekanos“ gavo kompensaciją. „Tuo metu teisės aktuose nebuvo numatyta nei pareiga, nei tvarka, pagal kurią būtų galima mažinti šilumos tarifą įplaukoms už delspinigius, baudas ar kompensacijas, sumokėtas pagal sutartis ar teismų sprendimus“, – nurodoma rašte.