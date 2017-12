„Degalų turizmas“: palygino kainas Lietuvoje ir pas 4 kaimynus

Kainų palyginimo portalas pricer.lt lapkričio 24 dieną atliko kasmėnesinį degalų kainų tyrimą Vilniaus ir Kauno degalinėse, taip pat užfiksavo degalų kainas pas mūsų kaimynus: Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje, Karaliaučiaus srityje.

Kainos pas kaimynus užfiksuotos Rygoje, Bialystoke, Minske ir Karaliaučiuje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Palyginus degalų kainas Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, užfiksuota, kad dauguma Lietuvos gyventojų už degalus moka brangiau nei mūsų kaimynai. Pigiau moka tik pilantys degalus degalinėse „Jozita“, „Skulas“ ir „Stateta“. Gerai žinomose, tinklinėse degalinėse Lietuvoje – kainos didesnės. Pavyzdžiui, pildami A95 benziną Rygoje degalinėje „Circle K“ už 1 litrą sumokėsite 1,114 euro, tuo tarpu Kaune ar Vilniuje to pačio pavadinimo degalinėje – 1,206 euro, t.y. 7,6 % daugiau.

Užfiksuoti ir akcizo dydžiai šiose šalyse. Lietuvoje benzinui taikomas akcizas labai panašus kaip Latvijoje ir yra didesnis nei Lenkijoje (Lietuva – akcizas 434,43 EUR per 1000 l., PVM 21 proc.; Latvija – akcizas 436 EUR per 1000 l., PVM 21 proc.: Lenkija – akcizas 388,84 EUR per 1000 litrų, PVM 23 proc.), tiesa, lenkai turi 2 proc. didesnį PVM nei lietuviai ir latviai. Dyzelinio kuro akcizas Lietuvoje pats mažiausias (Lietuva – akcizas 330,17 EUR per 1000 litrų, PVM 21 proc.; Latvija – akcizas 341 EUR per 1000 l., PVM 21 proc.; Lenkija – akcizas 336,80* EUR per 1000 l., PVM 23 proc.), bet to paties apie dyzelinio kuro kainas degalinėse Lietuvoje nepasakysi. Automobilinių dujų ir dyzelinio kuro akcizai taip pat mažiausi Lenkijoje (Lietuva – akcizas 304,10 EUR per 1000 l., PVM 21 proc.; Latvija – akcizas 206,00 EUR per 1000 l., PVM 21 proc.; Lenkija – akcizas 193.26 EUR per 1000 l, PVM 23 proc.), Lietuvoje šiam kurui akcizai didesni nei pas mūsų kaimynus.

Kainos visų rūšių degalams Baltarusijoje ir Karaliaučiuje skiriasi dvigubai, todėl „degalų turizmas“ į šias šalis ir toliau lieka finansiškai naudingas pasienio gyventojams.

Lapkričio mėnesio pigiausių degalų reitinge lyderiu išliko Kauno degalinė „Jozita“, kurioje, tiek benzino, tiek dyzelino, tiek suskystintų automobilinių dujų kainos užfiksuotos mažiausios. Degalai brangiausiai, kaip ir spalio mėnesį, kainavo degalinėse “Orlen Lietuva“ ir „Circle K“.

Degalų kainos užfiksuotos lapkričio mėnesio 24 dieną Vilniaus ir Kauno degalinėse bei Rygoje, Bialystoke, Minske ir Kaliningrade. Pigiausių degalų kainų tyrimo metu buvo užfiksuotos visų degalų rūšių kainos, kuriomis prekiauja degalinių operatoriai. Išanalizavus duomenis sudarytas degalinių kainų reitingas, kiekvienai atskirai degalų rūšiai. Sudarant reitingą vertintos tik bazinės degalų pozicijų kainos: benzino A95, dyzelino ir suskystintų dujų kainos. Tyrime nevertinti degalų priedai, jų įtaka kainai, degalinių lojalumo programos, bei nuolaidos su degalinės kliento kortele. Lapkričio mėnesio reitinge dalyvavo Vilniuje, Ukmergės-Geležinio Vilko gatvėse, bei šalia šios miesto arterijos, esančios degalinės: „Circle K“, „Lukoil“, „Orlen“, „Neste“, „Stateta“, „Ecoil“, „Skulas“, „Algauta“ ir Kaune esantčios degalinės „Circle K“, „Neste“, „Skulas“ ir „Jozita“.