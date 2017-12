Tūkstančiams didės „Sodros“ mokesčiai

Antradienį Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis nustatomos socialinio draudimo įmokų „grindys“. Jau kitąmet jas teks mokėti nuo sumos, ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga, net jeigu darbuotojas dirbs ne visą etatą.

Už tokias įstatymo pataisas balsavo 54 Seimo nariai, 1 buvo prieš, o 25 susilaikė.

Priimtame projekte numatyta, kad darbdavio įmokos už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ne visą darbo laiką, skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA).

Ši taisyklė nebus taikoma vienu tik šiais atvejais: 1) jei darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį; 2) gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją; 3) buvo ne vyresni nei 24 metų.

Paprastai kalbant, jeigu darbuotojo oficialus atlyginimas bus, pvz., 10 Eur per mėnesį, darbdavys už jį mokės įmokas ne nuo šios sumos, o nuo 400 Eur (tokio dydžio MMA bus nuo kitų metų).

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu iš viso yra beveik 190 tūkst. darbuotojų, kurie uždirba mažiau nei MMA (dabar 380 Eur). Iš jų 20,3 tūkst. yra jaunesni nei 24 m., o 16,2 tūkst. yra vyresni nei 65 metų.

Jau anksčiau buvo nuspręsta atsisakyti prieš kurį laiką siūlytų „Sodros“ įmokų „lubų“, kitaip tariant, nustatyti maksimalią sumą, kada jos būtų skaičiuojamos. Vis dėlto šios idėjos atsisakyta.

Kita vertus, kai kurioms darbuotojų grupėms ir toliau galios lengvatos ir tam tikros įmokų „lubos“.

Meno kūrėjai, asmenys, vykdantys individualią veiklą, ūkininkai ir jų partneriai įmokas mokės nuo 50 proc. apmokestinamų pajamų.

Be to, vykdantiems individualią veiklą asmenims ir toliau įmokų nereiks mokėti nuo sumos, didesnės nei 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU) per metus arba 2,33 VDU per mėnesį.

Ūkininkų ir jų partnerių socialinio draudimo įmokų bazė kitais metais negalės būti didesnė negu 14 VDU suma. Ir tik nuo 2019 m. ji padidės iki 28 VDU.

Nustatant socialinio draudimo įmokų „grindis“ buvo argumentuojama, kad daugelis ne visą etatą dirbančių žmonių negali gauti visų socialinių garantijų. Pvz., jei įmokos mokamos nuo pusės MMA, nesukaupiami metai pensijos stažo. Dėl to mažėja būsima senatvės pensija.