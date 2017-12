Vaiko pinigai: parodė konkrečius pavyzdžius, kaip tai paveiks skirtingas šeimas

Vaiko išmokų sistema dar nepradėjo veikti, tačiau tėvai jau įspėjami apie galimus trikdžius.

Vaiko išmokų sistema dar nepradėjo veikti, tačiau tėvai jau įspėjami apie galimus trikdžius.



Nors pastaruoju metu jie buvo raginami prašymą gauti vaiko pinigus pasiruošti teikti ne savivaldybėje, o el. erdvėje, pasirodo, numatoma, kad ši net dvi pirmąsias sausio savaites gali neveikti.



„Nuo sausio 1 bus galima kreiptis dėl šios išmokos, tačiau gali būti, kad porą savaičių bus paklaida įjungiant pačią sistemą“, – antradienį Seime vykusios konferencijos metu pranešė socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministras Eitvydas Bingelis.



Paklaustas, ką turi omenyje, jis aiškino, kad reikės instaliuoti patį modelį – šiuo metu egzistuojančioje el. sistemoje turi būti sudaryta galimybė paprašyti vaiko pinigų.



„Mes turėsime tiesiog sukurti atskirą modeliuką, kuriame bus supaprastintas pateikimas. Kai bus priimtas įstatymas, mes susitinkame su programuotojais, pasiruošiame formą, darome užsakymą ir atnaujiname sistemą“, – aiškino E. Bingelis.



Tačiau, guodė jis, vaiko pinigai šeimas, vadovaujantis įstatymu, pasieks iki kito mėnesio 25 dienos, tad galimi trikdžiai neva ne problema. Maža to, rūpintis tuo esą iš viso nereikėtų, nes pinigai gali būti išmokėti atgaline data.



Galės gauti ir papildomas išmokas



Be to, tėvai galės gauti ne tik universalias pajamas vaikui, bet ir papildomas išmokas. Tiesa, E. Bingelis tikino, kad čia nebus kuriamas naujas mechanizmas, esą galios senoji tvarka.



„Vertinanti, ar papildomos lėšos turi būti skiriamos, savivaldybė gauna papildomus išrašus tiek iš registrų, tiek iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI)“, – dėstė jis.

Ben White/Unsplash nuotr.



Paklausus, ar jei žmonės dėl papildomų išmokų kreipsis sausio pradžioje, bus vertinamos tik kone pusmečio senumo jų pajamos – gegužės mėnesio deklaracijos VMI, E. Bingelis kartojo, kad tos pačios procedūros kaip buvo, taip ir lieka.



„Tačiau vaiko pinigai – universalios išmokos, kurias skiriant nebus vertinamos nei pajamos, nei turtas, nei kiti dalykai“, – aiškino E. Bingelis.



Siekis: iki 2020 m. kiekvienam vaikui – 100 eurų



Savo ruožtu Seimo narys Tomas Tomilinas tikino, kad premjero siekis – iki kadencijos pabaigos kiekvienam šeimoje augančiam vaikui mokėti po 100 eurų.



„Judame Lenkijos pavyzdžio – 100 eurų – 2020 m. Tačiau mes pasiūlėme sistemą, kuri nediskriminuoja šeimų dėl vaikų skaičiaus. Net nuo vieno vaiko pradedant yra mokami vaiko pinigai“, – kalbėjo politikas.



Anot jo, galbūt galėtų išlikti ir papildomos lengvatos dirbantiems tėvams, jei vaiko pinigai ir ateityje siektų tik 30,02 euro, tačiau Vyriausybės planai yra kitokie.



„Lengvata dirbančioms šeimoms yra gera priemonė, mano giliu įsitikinimu, ji turėtų išlikti, jei vaiko pinigai nedidės. Tačiau premjeras Saulius Skvernelis yra pareiškęs, kad mūsų tikslas – Lenkijos modelis, kai vaiko pinigai iki kadencijos pabaigos pasieks maždaug 100 eurų ribą“, – nurodė jis.



Skirs daugiau valstybės lėšų



„Mes didinsime perskirstymą. Kaip žinote, soc. apsaugos sistemoje išleidžiame vieną mažiausių ES biudžetų“, – vieną motyvų, kodėl reikalingi vaiko pinigai, nurodė T. Tomilinas.



Anot jo, bendros išlaidos vaiko pinigams kitąmet sudarys 231,6 mln. eurų. Šiuo metu 34,4 milijonų valstybės išlaidų sudaro vaiko lėšos vaiko pinigams, dar 75 mln. eurų – PNPD.



„Mes sulyginame visus Lietuvos vaikus ir atsikratome situacijos, kai dalis šeimų yra tiesiog diskriminuojamos ir negali pasinaudoti vaiko pinigais“, – sakė Seimo narys, teigdamas, kad labai svarbu mažinti ir skurdą visuomenėje.



Neigė jis ir mitus, kad taip bus remiama „pašalpinių“ karta.



Vadina atlyginimu tėvams



Politikas citavo ir DELFI skelbtą Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docento Rolando Tučo atliktą prognostinį Lietuvos gyventojų kaitos 2017-2021 m. laikotarpyje tyrimą, kuriuo vadovaujantis gimstamumas šalyje sumažės beveik 4 tūkst. vaikų.



Vaiko pinigų reforma esą keliama ambicija pakeisti šią tendenciją, pasiekti, kad šiuolaikinėje visuomenė auginti vaikus nebūtų prabanga ir sunkumas.



„Taip, vaiko pinigai yra tam tikras atlyginimas tėvams, kad jie ryžtasi tėvystei ir motinystei“, – sutiko politikas.



Anot T. Tomilino, ši socialinė parama yra labai taikli, kadangi jos taikinyje yra vaikai.

Kelly Sikkema/Unsplash nuotr.



„Su šia reforma, priemone mes kalbame apie trečdalį Lietuvos žmonių, sunkią gyvenimo situaciją, kai augini vaikus, dirbi galbūt už kiek daugiau nei minimalią algą ir tau realiai trūksta pinigų gyvenimui“, – nurodė jis.



Skursta kone pusė vienišų tėvų



Socialinės apsaugos ir darbo ministro (SADM) Lino Kukuraičio teigimu, tokios socialinės išmokos arti 10 proc. sumažina daugiavaikių šeimų vaikų skurdą.



„Labiausiai skurstanti grupė šalyje – vieni vaikus auginantys tėvai. Jų dabar skursta net 41,9 proc. Vaiko pinigai tik 2,3 proc. padės išlipti iš skurdo. Tai rodo, kad tos šeimos yra taip giliai skurde, kad net, tarkim, trims vaikams skyrus arti 100 eurų, tai vargiai padės“, – pastebėjo L. Kukuraitis.



Trečiasis argumentas, kodėl reikėtų priimti vaiko pinigų reformą, nurodė ministras, yra tai, kad PNPD lengvata esą nepasiekdavo mažai uždirbančių.



„Yra šimtai tūkstančių asmenų, kurie gauna minimalias algas, iki minimalių algų, todėl negali pasinaudoti lengvata. Taigi skurdo situacija yra dar blogesnė. Tikimės, kad reforma nemažą dalį vaikų išves iš skurdo, o kitiems sumažins jo mastą“, – nurodė pranešėjas.



Įvardijo konkrečius pavyzdžius: kas keisis?



Politikai pateikė ir konkrečius pavyzdžius, kaip neva keisis šeimų, auginančių vaikus, finansinė situacija.



Pavyzdžiui, šeima su dviem paaugliais (vienas iš tėvų uždirba 400 eurų, o kitas – 200 eurų), vadovaujantis dabartine sistema gautų 45 eurus (15,2+15,2+15), o siūloma sistema – neva net 90 eurų (30+30+15,2+15,2).



PNPD apskaičiuojamas taip: uždirbantis 200 eurų iš viso nepasinaudoja, o uždirbantis 400 eurų, prisitaiko 300 eurų (pagal formulę 310-0,5(atlyginimas – MMA)) pagrindinio NPD ir jam lieka 100 eurų papildomų NPD, taigi nauda – 15 eurų.



Savo ruožtu nedirbanti mama su paaugliu vaiku esą šiuo metu gauna 15,2 euro, kai, atsižvelgiant į siūlomą sistemą, gautų 45,2 euro (30+15,2).



O štai, pavyzdžiui, daugiavaikė šeima su kūdikiu, dviem paaugliais ir 2 minimaliomis algomis šiuo metu gauna 79 eurus (28,5+15,2+15,2+21), o gautų 148 eurus (3*30+28,5+15,2+15,2).