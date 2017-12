Lietuvos bankas nubaudė „Taupkasę“: klientams pasakė ne viską

Kredito unija „Taupkasė“ netinkamai informavo klientus – siūlydama terminuotąjį indėlį „PLIUS“ su papildomo pajaus įsigijimu, bendrovė neatskleidė visų produkto rizikų, už tai Lietuvos bankas skyrė jai baudą. Apie tai rašoma Lietuvos banko pranešime spaudai.

„Siūlydama klientams rizikingą produktą ir žadėdama aukštesnes palūkanas, kredito unija parodė tik gražų fasadą ir nutylėjo galimas rizikas, taip pažeisdama klientų interesus“, – pranešime spaudai cituojamas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

Stebėdamas finansinių paslaugų rinką, Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į kredito unijos „Taupkasė“ teikiamą paslaugą indėlis „PLIUS“. Viena būtinų jos sąlygų – dalį (30, 50 ar 70 proc.) taupymui skirtos sumos įnešti kaip papildomą pajų į kredito unijos kapitalą. Lietuvos bankas kreipėsi į šios unijos klientus, siekdamas išsiaiškinti, ar ji tinkamai informavo juos apie šį taupymo produktą ir su juo susijusias rizikas.

Tyrimo metu buvo atrinkta 60 indėlininkų, sudariusių indėlio „PLIUS“ sutartis 2016–2017 m. (jos sudarė daugiau nei pusę visų „Taupkasės“ indėlių sutarčių), ir paprašyta kredito unijos pateikti visą informaciją, susijusią su šiomis sutartimis. Ją įvertinus paaiškėjo, kad indėlio „PLIUS“ produkto reklamoje nebuvo pateikiama informacija apie pagrindinę sutarties sudarymo sąlygą – papildomą pajų ir dėl to atsirandančią riziką. Be to, nagrinėjant pateiktus dokumentus, nustatyta atvejų, kai kredito unija neinformuodavo indėlininkų apie specifinę papildomo pajaus grąžinimo tvarką.

„Šiuo pavyzdžiu norime dar kartą atkreipti investuotojų dėmesį – prieš patikint kam nors savo pinigus, pirmiausia reikėtų išsamiau pasidomėti sudominusiu finansiniu produktu. Jeigu už jį siūlomos didesnės palūkanos nei rinkoje, būtina pasigilinti, kodėl taip yra, ir įvertinti, ar galima rizika atpirks galimą naudą“, – sako V. Valvonis.

Papildomas pajus, kitaip nei indėlis, nėra apdraustas privalomuoju indėlių draudimu, tad draudžiamojo įvykio atveju (pvz., jeigu kredito unija taptų nemoki) būtų kompensuojamas tik pats indėlis, bet ne įsigytas papildomas pajus.

Be to, jei kredito unija dirbtų nuostolingai, ji privalėtų proporcingai sumažinti grąžinamą papildomą pajų pagal patirtą nuostolį. Atsiskaityti su savo nariu kredito unija gali tik tuo atveju, jei, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už papildomą pajų, nekels grėsmės savo veiklos stabilumui ir patikimumui. Įnašą už einamaisiais metais įsigytą papildomą pajų kredito unija galėtų grąžinti tik kitais metais, kai bus patvirtinta metinio balanso ataskaita. Taigi šio įnašo grąžinimas visada užtruks.

Kredito unijų įstatymas unijas įpareigoja, prieš sudarant sutartį dėl finansinių paslaugų teikimo, suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su finansinių paslaugų teikimo sąlygomis, jų kaina ir teikimo terminais, galimomis pasekmėmis bei kitais aspektais, galinčiais lemti kliento apsisprendimą sudaryti sutartį.

Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, Lietuvos bankas „Taupkasei“ skyrė 0,075 proc. kredito unijos bendrųjų metinių 2016 m. pajamų dydžio baudą (558 Eur). Kredito unija taip pat įpareigota iki 2018 m. sausio pabaigos pateikti informaciją, kaip ji užtikrino, kad indėlininkams būtų pateikta išsami informacija apie indėlį „PLIUS“.