Lietuviai po truputį dažniau renkasi nebe ekonominius automobilius

Augant automobilių pardavimo skaičiams Lietuvoje, neatsilieka ir automobilių detalių pardavėjai. Šalies automobilių prekių rinka per 2017-uosius išaugo 20–25 procentais. Sektoriaus lyderiai atidarė virtinę naujų parduotuvių ne tik Lietuvos regionuose, bet ir kitose Baltijos šalyse. Analizuodami rinkos plėtrą ekspertai atkreipia dėmesį į reikšmingus pokyčius atsinaujinančiame Lietuvos automobilių parke, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Detalių reikia vis naujesniems automobiliams

Remiantis valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis, Lietuvos keliuose kiekvienais metais atsiranda vis daugiau naujų automobilių. Per pastaruosius 3 metus naujų automobilių registracijų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei dvigubai.

Anot prekybos tinklo „Eoltas“ komercijos direktoriaus Egidijaus Petrausko, „atjaunėjęs“ Lietuvos automobilių parkas yra pozityvi tendencija, diktuojanti atitinkamus automobilių prekių pokyčius: „Būtų klaidinga manyti, kad autodetalės reikalingos tik senesnių automobilių vairuotojams. Produkcijos paklausa kasmet auga, tik pirkėjas tampa reiklesnis.“

Naudotų automobilių lietuviai neatsisakys?

Remiantis valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis, per pastaruosius dešimt mėnesių Lietuvoje įregistruota 41329 vienetų naujų transporto priemonių. Tai yra 2000 daugiau nei buvo užregistruota per visus 2016-uosius. Tačiau net ir augant naujų automobilių skaičiui, Lietuvos keliuose vis dar dominuoja naudoti automobiliai: net 93 proc. visų šalyje eksploatuojamų automobilių yra senesni nei 5 metų. Per šiuos metus naudotų automobilių Lietuvoje užregistruota taip pat tris kartus daugiau, lyginant su naujų automobilių registracijomis.

Kita vertus, pastebima, kad Lietuvoje pamažu traukiasi ekonominių automobilių paklausa. Lietuviai mieliau renkasi keleriais metais senesnius prestižinių markių automobilius. Automobilių prekių pardavėjai primena, jog transporto priemonės amžius yra reikšmingas, bet ne vienintelis kriterijus vertinant automobilio saugumą ir techninę būklę: ne mažiau svarbu yra tai, kaip automobilis eksploatuojamas bei ar pasirūpinama jo savalaikiu techniniu aptarnavimu.