Šiemet elektra ir dujos Lietuvoje vienos pigiausių ES

Lietuvos gyventojų suvartota elektra ir dujos šiemet buvo vienos pigiausių visoje Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas.

Lietuviai už 100 kilovatvalandžių elektros pirmąjį pusmetį vidutiniškai mokėjo 11,2 euro – 9,3 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku. Mokesčiai ir rinkliavos sudarė 30 proc. kainos, rodo trečiadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.



Daugiausia už elektrą mokėjo Danija – jos kaina per pusmetį sumažėjo 1,4 proc. iki 30,5 euro ( mokesčiai ir rinkliavos sudarė 67 proc.). Mažiausiai už elektrą mokėjo bulgarai – jos kaina sumažėjo 0,2 proc. iki 9,6 euro (17 proc.).



Visoje ES per pirmąjį pusmetį elektros kaina sumažėjo 0,5 proc. iki 20,4 euro už 100 kWh.



Savo ruožtu už dujas Lietuvos gyventojai pirmąjį pusmetį vidutiniškai mokėjo 3,7 euro už 100 kWh – 11,6 proc. mažiau (mokesčiai ir rinkliavos – 17 proc.).



Daugiausia už dujas mokėjo Švedija:pirmąjį pusmetį jų kaina padidėjo 10,8 proc. iki 12,1 euro (44 proc.), mažiausiai – rumunai – kaina mažėjo 4,1 proc. iki 3,2 euro (47 proc.).



Visoje ES per pirmąjį pusmetį dujų kaina sumažėjo 6,3 proc. iki 5,8 euro už 100 kWh.