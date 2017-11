Seimo pirmininkas apie biudžetininkų algas: mes nekuriame iš naujo komunizmo

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis teigia, kad antradienį Seime priimtas sprendimas biudžetininkų bazinę algą kelti dviem eurais yra atsakingas žingsnis.

V. Pranckietis „Žinių radijui“ pabrėžė, kad opozicijos kritika dėl to, jog mažiausiai uždirbančių valstybės tarnautojų atlyginimai padidės vos keliais eurais, yra nepagrįsta. Anot Seimo vadovo, konservatoriai kritikuoja valstiečių sprendimus dėl to, kad kritika yra geriau girdima. Tuo tarpu valdančioji partija, akcentavo V. Pranckietis, yra įpareigota sprendimus labai atsakingai vertinti.



Atsakydamas į kritiką, kad planuojami pokyčiai mažiausiai palies mažiausias algas gaunančius biudžetininkus, Seimo Pirmininkas tvirtino, jog planuojamas biudžetas yra orientuotas į sunkiausiai besiverčiančius. Tačiau kartu pažymėjo, kad, svarstant biudžetininkų atlyginimų bei socialinės atskirties klausimus, negali būti visiškos lygiavos.



„Galbūt tie, kas gauna didesnius atlyginimus, ir yra daugiau nusipelnę. Mes gi nekuriame iš naujo komunizmo, kad visiems būtų vienodai“, – kalbėjo Seimo Pirmininkas.



Aptardamas antradienį Seimo pritarimo sulaukusį Išmokų vaikams įstatymą, kuomet išmokos bus mokamos visiems vaikams nepriklausomai nuo šeimos finansinės padėties, V. Pranckietis teigė, kad visi vaikai vienodai brangūs, ir jis norėtų pamatyti šeimą, kuriai nereikėtų pinigų.



Seimo pritarimą skirti vaiko pinigus nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų parlamento vadovas grindė parlamentarų balsavimu. „O kas yra teisinga? Ar kai dauguma balsuoja už tą sprendimą, ar kai mažuma? Manau, jei dauguma balsavo, tai ir yra teisingas sprendimas“, – aiškino V. Pranckietis.



Per svarstymą Seime pritarta pasiūlymui, kad būtų nustatytas 132,5 euro pareiginės algos bazinis dydis. Už tai balsavo 61 Seimo narys, prieš buvo 11 ir 22 susilaikė.



Valstybės tarnautojų atlyginimai nedidinti nuo krizės 2009 m., kai bazinė alga buvo sumažinta nuo 142 iki 130,5 euro.