Ministerija žada mažinti pakuočių tvarkymo užduotis

Dėl reikalavimo perdirbti savo reikmėms naudojamas pakuotes gamintojams ir importuotojams atsidūrus sudėtingoje padėtyje, kai gresia mokėti milijonus taršos mokesčio, Aplinkos ministerija spalį žada sumažinti pakuočių tvarkymo užduotis, rašo „Verslo žinios“.

Šių metų pradžioje be reikalavimo sutvarkyti 60 proc. į rinką išleistų pakuočių įsigaliojo ir užduotis perdirbti 100 proc. savoms reikmėms naudojamų pakuočių – tai yra tokių, kurios susidaro pačiam gamintojui, bet nepasiekia parduotuvių lentynų ir vartotojų. Tokiu būdu faktinė užduotis gamintojams ir importuotojams šiemet pakilo nuo 60 iki maždaug 80 procentų. Vos per vienus metus net 20 proc. padidinti pakuočių atliekų surinkimą yra neįmanoma – jokia šalis tokių rezultatų per trumpą laiką pasiekti nepajėgi.



Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktoriaus Daliaus Krinicko teigimu, svarstoma sumažinti savoms reikmėms naudojamų pakuočių užduotį nuo dabartinių 100 proc. iki 80–90 proc., nes iš perdirbėjų buvo gauta informacija, kad natūraliai perdirbimo procese susidaro nuostolis – netenkama iki 20 proc. pakuotės.