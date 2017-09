„Ryanair“ planuoja atšaukti dar daugiau skrydžių

Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ trečiadienį paskelbė planuojanti atšaukti dar daugiau skrydžių, toks sprendimas sujauks apie 400 tūkst. keleivių planus per keturis mėnesius iki kovo.

Airijos bendrovė, susidūrusi su įgulų trūkumo problema, planuoja žiemos grafiko skrydžiams naudoti 25 orlaivių mažiau, tikėdamasi sumažinti tolesnio skrydžių atšaukimo riziką. Toks sprendimas sujauktų mažiau nei vieną procentą įmonės keleivių, teigia „Ryanair“ savo pareiškime.



Be to, nuo 2018 m. balandžio bendrovė skraidys 10 orlaivių mažiau.



Naujausias pranešimas paveiks 34 maršrutus, įskaitant tokius kaip Londonas–Belfastas ir Hamburgas–Oslas, ir sulėtins Dubline įsikūrusios bendrovės plėtros planus.



„Nors daugiau nei 99 proc. iš mūsų 129 mln. keleivių nepatirs jokių nepatogumų dėl atšauktų ar sutrikdytų skrydžių, mes labai apgailestaujame dėl to, kad dabartiniams mūsų klientams sukėlėme bent mažiausių abejonių... dėl „Ryanair“ patikimumo... ar galimų tolesnių atšaukimų“, – sakė bendrovės generalinis direktorius Michaelas O`Leary.



„Ryanair“ jau atšaukė 2100 skrydžių per šešias savaites iki spalio pabaigos, kaip teigiama, dėl lėktuvų pilotų trūkumo. Oro linijų veiklai neigiamai atsiliepė ir meteorologinės sąlygos bei streikai. Dėl atšaukiamų skrydžių buvo sujaukti 315 tūkst. keleivių planai.



Šis naujasis oro linijų sprendimas neišvengiamai reiškia skrydžių grafiko pakeitimus. „Ryanair“ žada pasiūlyti visiems dėl tokio sprendimo nukentėjusiems keleiviams alternatyvius skrydžius arba kompensuoti visas išlaidas.