E. Macronas bandys atremti kritiką daug ginčų sukėlusiam Prancūzijos biudžetui

Antradienį apie ambicingus Europos Sąjungos planus kalbėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį bandys atlaikyti kritiką Prancūzijos finansų ministro pristatomam, daug diskusijų sukėlusiam Prancūzijos biudžetui.

Kairiųjų profsąjungų protestų nepaisantis jaunasis prezidentas įsipareigojo mažinti mokesčius, išlaidas ir biudžeto deficitą. Diskusijų kyla, kaip jam tai pavyks? Prezidentas sieks sutaupyti 16 mlrd. eurų ir taip sumažinti šalies deficitą bei padidinti Prancūzijos finansinį stabilumą Europos Sąjungoje.

Prancūzija išlieka viena iš šalių, viršijanti ES nustatytą 3 procentų BVP deficito ribą. Biudžeto projektas parengtas dar liepą. Jame sumažintos subsidijas būstui ir išlaidos gynybai - tai sukėlė kairiųjų ir kariuomenės vado nepasitenkinimą. Socialinei sistemai planuojama skirti 5,5 milijardo eurų mažiau, be to, valstybės tarnyba sumažės 1600 vietų.

E. Macronas šalį pradėjo valdyti gegužę, žadėdamas, kad Prancūzija taps investicijoms patrauklesne vieta. Valdymą jis pradėjo reformomis - viena žymiausių - darbo įstatymų keitimas, sukėlęs kairiųjų profsąjungų nepasitenkinimą ir streikus gatvėse.

E. Macrono pirmtakas Francois Hollande`as iki 2020-ųjų jau buvo įsipareigojęs mažinti korporacijų pelno mokestį nuo daugiau nei 33 iki 28 procentų. E. Macronas planuoja, kad po penkerių metų šis mokestis sumažės iki 25 procentų. Bloga žinia dyzelinių mašinų vairuotojams prancūzams- mokesčiai už litrą dyzelio išaugs 10 procentų, nes jaunasis Prancūzijos prezidentas pasisako už žalesnę ekonomiką. Nepaisant to, Prancūzijos valdžia šiais metais prognozuoja šalies ekonominį augimą, be to, E. Macronas įsipareigojo sumažinti šalies nedarbo lygį, kuris ilgus metu siekia beveik 10 procentų ir yra kone dvigubai didesnis už Vokietijos ir Didžiosios Britanijos.

