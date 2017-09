„Lietuvos geležinkelių“ planas – važiuoti 160 km/val. greičiu

Kelionės traukiniu 160 km/val. greičiu Lietuvoje netrukus taps realybe. Pirmadienį „Lietuvos geležinkelių“ bandomasis traukinys atskiruose ruožuose tarp Kauno ir Vilniaus važiavo 160 km/val. greičiu. Po šio bandymo bendrovės specialistai įvertins, kokių investicijų reikia, kad toks greitis būtų pasiekiamas ir reguliariuose reisuose, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Iki šiol didžiausias keleivinių traukinių greitis Lietuvoje buvo 120 km/val. Tokio greičio neviršydamas traukinys jau dabar iš Kauno į Vilnių atvažiuoja per 59 minutes. Vakarykštė bandomoji kelionė truko 55 minutes. Daugėjant ruožų, kuriuose pasiekiamas 160 km/val. greitis, kelionė bus dar trumpesnė.



„Lietuvos geležinkeliai“ vykdo ambicingą programą, kuria siekiama didinti kelionių traukiniais greitį ir trumpinti kelionės laiką. Šiuo metu yra kelios atkarpos, kuriose be didesnių investicijų galima greitį padidinti iki 160 km/val. Artimiausioje ateityje tokių ruožų turi būti daugiau“, – kalbėjo „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.



Nuo rugpjūčio 21 d. jau kursuoja traukinys, kuris iš Kauno į Vilnių nuvažiuoja per 59 minutes. Baigus kelio remontus ir peržiūrėjus traukinių tvarkaraščius, tokių traukinių bus daugiau. Be to, „Lietuvos geležinkeliai“ planuoja didinti greitį ir kitame populiariame maršrute – Vilnius–Klaipėda.



Vilnius–Kaunas–Vilnius yra populiariausias „Lietuvos geležinkelių“ maršrutas. Juo šiemet per 8 mėnesius važiavo 839 tūkst. keleivių – 5,4 proc. daugiau nei prieš metus. Antroje vietoje yra Vilnius–Klaipėda maršrutas – juo važiavo 331 tūkst. keleivių, arba 9,7 proc. daugiau nei 2016 m.