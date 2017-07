TVF pritarė naujos paskolos Graikijai skyrimui

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) pritarė 1,6 mlrd. eurų paskolos Graikijai skyrimui, teigiama fondo pranešime spaudai. Lėšos bus skirtos tik gavus Europos Sąjungos (ES) garantijas dėl šalies skolos tvarumo.

„Tai reiškia, kad paskola bus išduota tik po to, kai fondas gaus konkrečius Graikijos partnerių Europoje patikinimus dėl skolos tvarumo, taip pat su sąlyga, kad Graikijos ekonominė programa vyks pagal numatytą planą“, – teigiama TVF pranešime.



Tam, kad paskola Graikijai būtų išmokėta, prireiks antrojo TVF direktorių tarybos sprendimo. Pasiūlymas galioja tik iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., tai yra jis nustos galiojęs netrukus po to, kai pasibaigs Graikijos kreditavimo programos per Europos stabilumo mechanizmą (ESM) galiojimo laikas.



Birželį TVF vadovė Christine Lagarde pasiūlė fondo direktorių tarybai pritarti naujai finansinės paramos Graikijai programai.



Birželio 16 d. euro zonos šalių finansų ministrai suderino galimybę skirti Graikijai naują finansinės paramos paketą, kuris sieks 8,5 mlrd. eurų. Euro grupė taip pat suderino galimybę pratęsti paskolų, išduotų per Europos finansinio stabilumo mechanizmą (EFSM), grąžinimo terminus.



2015 m. vasarą Graikija ir Europos Sąjunga susitarė dėl pasitraukimo iš skolų krizės programos. Atėnai per trejus metus gaus 86 mlrd. eurų. Mainais į finansinę paramą šalis įsipareigojo įvesti taupymo programą, pagal kurią numatyta įgyvendinti reformas, įskaitant mokesčių ir pensijų sistemų pertvarkas.