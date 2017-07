Toliau kovojant su afrikiniu kiaulių maru, gyventojai baiminasi ekologinės taršos

Baigiamas likviduoti iki šiol didžiausias afrikinio kiaulių maro (AKM) židinys Jonavos rajone, Šilų bendrovėje „Beržų kompleksas“. Šią savaitę planuojama baigti gaišinti ir utilizuoti kiaules, sunaikinti pašarus, atlikti pirminę dezinfekciją. Vietos gyventojai sunerimę, kad kiaulės laidojamos netoli vandenvietės ir baiminasi ekologinės taršos. Specialistai ramina, kad taip neatsitiks ir visus gyventojus įspėja laikytis biosaugos, nes afrikinis kiaulių maras Lietuvoje sparčiai plinta.

Bendrovei „Beržų kompleksas“ priklausiančiose fermose antra savaitė dirba veterinarijos specialistai. Per ši laiką nugaišinta didžioji dauguma fermose laikytų kiaulių - iš daugiau nei 23 tūkstančių telikę keli tūkstančiai.

Pasak Jonavos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkės Dianos Šutovienės, kiaulių gaišenos vežamos į netoli fermų esančią laidojimo vietą. Veterinarijos specialistai sako, kad gaišenos užkasamos su geologijos tarnyba suderintoje vietoje, laikantis aplinkosaugos sąlygų ir reikalavimų.

Vietos gyventojai teigia esantys sunerimę, kad kiaulių gaišenos užkasamos netoli gyvenvietės ir vandenvietės. Pasak Šilų seniūnės, žmonių neįtikino specialistų aiškinimai, esą vandens kokybė nenukentės.

„Bendruomenėje iš tikrųjų labai didelis nerimas, nes iki vandenvietės šiek tiek virš kilometro. Ką įdedam į žemę, vis tiek kažkada tai atsilieps. Bijoma, kad pateks toks didelis kiekis nužudytų gyvūnų, bijoma, kad pateks į giluminius vandenis, dėl to yra didžiulė baimė“, – sako Jonavos r. Šilų seniūnė Ingrida Malciuvienė.

Aplink AKM židinį buvo nustatytos 3 ir 10 km apsaugos ir priežiūros zonos, iš jų vežti kiaulių negalima. Judėjimo apribojimai bus taikomi ne mažiau kaip 40 dienų.

Specialistai įspėja, kad kiaulių maras Lietuvoje ir toliau plinta. Per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyta tiek maro atvejų, kiek per pernai per visus metus.

