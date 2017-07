Latvija turi ekonominių interesų Baltarusijoje

Latvija neslepia turinti ekonominių interesų Baltarusijoje – svajojama per Latvijos uostus gabenti baltarusių krovinius į Europos Sąjungą (ES), teigia LRT RADIJO korespondentas Rygoje Arūnas Vaikutis. „Todėl ir apie Astravą latviai kalba puse lūpų, neprotestuodami“, – aiškina A. Vaikutis.

Vizito į Baltarusiją išvakarėse interviu Baltarusijos portalui tut.by Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius pareiškė, jog jo šalis nesvarsto galimybės paremti Lietuvos iniciatyvą blokuoti elektros importą iš Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės (AE).

„Esame suinteresuoti šios jėgainės atitikimu aukščiausiems saugumo standartams. Tuo suinteresuotas visas regionas, taip pat ir Baltarusija. Tačiau mes nemanome, kad galime priimti kažkokius ypatingus įstatymus, kurie draustų pirkti nesaugiais būdais pagamintą elektros energiją. Pirmiausia, aš nežinau, kaip galėtume atskirti, kuri elektra pagaminta Astrave, o kuri – kitur“, – kalbėjo Latvijos ministras.



E. Rinkevičiaus žodžiais, Latvija supranta Lietuvos susirūpinimą dėl Astravo AE saugumo, tačiau renkasi dialogą su Baltarusija.



„Mes tai aptarinėjome ir aptarinėjame. Tačiau mes suprantame, kad jėgainė statoma. Ir šią problemą būtina spręsti mus dominančiu klausimu – o tai yra saugumas, o ne garsiais pareiškimais. Taip, mes suprantame Lietuvos susirūpinimą, bet kalbamės tiesiogiai su kolegomis iš Baltarusijos“, – sakė Latvijos diplomatijos vadovas.

A. Lukašenka gali lankytis Latvijoje?

LRT RADIJO korespondentas Rygoje A. Vaikutis naujienų portalui LRT.lt teigė, jog Latvija neslepia turinti ekonominių interesų Baltarusijoje.

„Svajojama per Latvijos uostus gabenti baltarusių krovinius į ES; galbūt latviškus krovinius į NVS šalis, taip pat ir Rusiją, gabenti per Baltarusiją. Jei dabar į Rusiją ar kitas NVS šalis kroviniai gabenami tik per Terechovą, Grebnevą, o ten ir eilės didelės, galbūt per Baltarusiją vežti būtų pigiau? O baltarusiams siūloma naudotis daugiau Latvijos uostais, pavyzdžiui, Ventspiliu. Baltarusija jau pradeda vežti krovinius per Ventspilį. Todėl ir apie Astravą latviai kalba tyliai – puse lūpų, neprotestuodami“, – kalbėjo A. Vaikutis.

LRT RADIJO korespondentui taip pat pavyko neoficialiai sužinoti, jog E. Rinkevičiaus vizito Minske metu galėjo būti kalbėta apie galimą Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos apsilankymą Latvijoje.

„Neatmetama, jog vizito metu, aišku, jei jis apskritai įvyks, Latvija gali gauti tam tikrų ES įpareigojimų dėl Bendrijos dialogo su oficialiuoju Minsku“, – kalbėjo A. Vaikutis.