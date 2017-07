Užbaigtas svarbus Varnių tilto kapitalinio remonto etapas

Vilijampolę ir Žaliakalnį jungiančio Varnių tilto remontas artėja prie pabaigos. Šią savaitę darbam persikėlus į kairiąją tilto pusę, vairuotojai gali išmėginti naują asfalto dangą. Visiškai atnaujinti eismą planuojama iki rugsėjo 1 dienos, skelbia savivaldybė.

„Dešinėje pusėje, atvykstant nuo Tvirtovės alėjos, sumontavome naujas deformacines siūles, išliejome betono ir asfalto sluoksnius, patiesėme hidroizoliaciją, sumontavome šalitilčius. Dabar veiksmas persikėlė į kitą pusę, kur frezuojamas asfaltas. Taip pat tęsiame tilto atramų ir perdangų dažymą“, – teigė bendrovės „Kauno tiltai“ atstovė Jolanta Varkalienė.



Pasak J. Varkalienės, eismas tiltu be jokių apribojimų bus atnaujintas iki rugsėjo 1 dienos, o užbaigti smulkius paskutinius darbus, kurie netrukdys eismui, prireiks dar kelių savaičių.



„Darbams persikėlus į kitą tilto pusę, pats važiavimo per tiltą principas nesikeičia. Piko metu automobilių srautams atvažiuojantiems nuo Šilainių paliekamos dvi eismo juostos. Po pietų eismo tvarka keičiasi – Nuokalnės gatve atvykstantys vairuotojai gali naudotis dviem eismo juostomis, o iš Šilainių atvykstantys – viena. Atsiprašome vairuotojų už kylančius nepatogumus, tikimės jų supratingumo ir budrumo važiuojant per tiltą“, – apie eismo tvarkos pasikeitimus aiškino Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.



Pasak Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viliaus Šiliausko, pagrindinės tiltą laikančios konstrukcijos buvo geros būklės, tačiau važiuojamąją dalį buvo būtina remontuoti kuo greičiau. Dėl netinkamos hidroizoliacijos, suirusių siūlių tilto gelžbetonines konstrukcijas nuolat merkdavo lietus. Tai jas silpnino ir tiltą galėjo ištikti Panemunės tilto likimas.



Kapitalinis tilto remontas iš viso kainuos 1,23 mln. eurų. Darbus atlieka viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė „Kauno tiltai“. Penkių tarpatramių gelžbetoninis sijinis Varnių tiltas per Nerį pastatytas 1983 metais. 2015 metų pabaigoje Kaune po rekonstrukcijos atidarytas naujasis Panemunės tiltas. 2016 metų gruodį po rekonstrukcijos atidarytas tiltas per Jiesią. Gegužę po kapitalinio remonto eismas atnaujintas tiltu per Kauno hidroelektrinę. Šiuo metu remontuojamas Ražiškių viadukas per geležinkelį. Čia demontuojami sijų ir turėklinių blokų klojiniai, tvirtinamas šlaitas.