D. Voveris: Kauno oro uostas kol kas susitvarko su didesniu keleivių srautu

Tarptautinis Kauno oro uostas kol kas gerai susitvarko su keturis kartus padidėjusiu keleivių srautu, kai iš rekonstrukcijai uždaryto Vilniaus oro uosto į jį praėjusios savaitės pabaigoje buvo perkelti beveik visi skrydžiai, sako Lietuvos oro uostų vykdomasis direktorius Donatas Voveris.

„Keleivių srautas jau turbūt pasiekė tokį, kokio laukėme – turime tarp 10 ir 11 tūkst. keleivių per dieną. Planavome, kad keleivių vidutiniškai bus 10,8 tūkst., tai ši prognozė pildosi. Kadangi infrastruktūra pritaikyta dar didesniam keleivių skaičiui, tai keleiviai jaučiasi patogiai, o jų aptarnavimo procesas yra greitas ir sklandus“, – BNS tvirtino D. Voveris.



Anot jo, daug oro uosto darbuotojų užtikrina, jog nebūtų eilių.



„Eilės yra mažesnės negu įprastai būna Vilniaus oro uoste. Prie to prisideda ir didesnis darbuotojų skaičius, ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos maksimaliai optimizuota veikla. Jie yra nusiuntę maksimalų darbuotojų skaičių į Kauną“, – kalbėjo D. Voveris.



Pasak žiniasklaidos, autobusai iš Vilniaus į Kauno oro uostą važiuoja kas pusvalandį, be to, važiuoja ir daugiau traukinių bei Kauno miesto maršrutinių autobusų.



Dėl Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos nuo liepos 14-osios į Kauno oro uostą iš Vilniaus 35 dienoms perkelta didelė dalis skrydžių.



Lietuvos oro uostų duomenimis, iš Vilniaus į Kauną skrydžius perkėlė 13 iš 16 oro linijų. Per 35 dienas Kaune laukiama 370 tūkst. keleivių: 300 tūkst. iš jų skris iš Vilniaus perkeltais 3,1 tūkst. skrydžių, dar 75 tūkst. keleivių vyks 460 skrydžių, kurie vykdomi iš Kauno.