Ekvadoras atsisako toliau dalyvauti OPEC naftos gavybos apribojimo programoje

Ekvadoras pranešė žadantis didinti naftos gavybą bei atsisakyti Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) vykdomos gavybos mažinimo programos. Šalis teigia taip besielgianti dėl finansinių sumetimų, rašo „Bloomberg“.

OPEC šalys anksčiau ne kartą apgaudinėjo viena kitą bei nesilaikydavo savo pasirašytų susitarimų. Tačiau Ekvadoro atvejis išskirtinis tuo, kad šalis tai padarė viešai.



Pietų Amerikos šalis nebevykdys įsipareigojimo naftos gavybą sumažinti 26 tūkst. barelių per dieną, pranešė šalies naftos ministras Carlosas Perezas.



„Mūsų biudžetui reikia lėšų, tad priėmėme sprendimą laipsniškai didinti naftos gavybą. Tai, ką daro Ekvadoras, neturės didelės įtakos visam OPEC“, – pažymėjo C. Perezas.



Bendrai paėmus, Ekvadoras nėra svarbus OPEC narys – šalies naftos gavyba šiuo metu siekia mažiau nei 500 tūkst. barelių per dieną. Tačiau OPEC tai galimai sukurs nenorimą precedentą, kuriuo gali pasekti ir kitos šalys narės, pažymi „Bloomberg“.



Ekvadoras nėra vienintelė OPEC šalis, susidurianti su finansiniais sunkumais, pavyzdžiui, viešuosius finansus sutvarkyti siekiantis Alžyras taip pat biudžeto skyles siekia užkamšyti su iš naftos gautais pinigais.