Lietuviška vasara koreguoja ir pirkėjų įpročius: išaugo šildytuvų pardavimai

Šiųmetė vasara kur kas labiau primena rudenį nei karštas ir saulėtas atostogas – skėtis rankoje atsiranda kur kas dažniau nei apsauginis kremas nuo saulės, o leidžiant vakarus namie prie televizoriaus, rankos nejučia ima ieškoti šiltesnio megztinio, rašoma pranešime spaudai. Tokie orai koreguoja ne tik nuotaiką ir laisvalaikio praleidimo būdą, bet ir pirkinių krepšelį. Remiantis „Elektromarkt“ duomenimis, viena populiariausių prekių šią vasarą netikėtai tapo šildytuvai.

„Staigus šios kategorijos išpopuliarėjimas tokiu metų laiku buvo netikėtas mums patiems. Kita vertus, tai logiškas sprendimas: šildymo sezoną Lietuvoje uždarėme gegužę, o ilgalaikės vasariškos šilumos taip ir nesulaukėme. Natūralu, kad saulės šilumai nelepinant, žmonės ieško kitų būdų namams ir sodyboms sušildyti“, – teigia „Elektromarkt“ komercijos vadovas Vitalij Tarasevič.

Su tokiu priešingam sezonui skirto prietaisu poreikio išaugimu prekybos tinklas susiduria pirmąkart:

„Vadinasi, visos vasaros iki šiol nebuvo jau tokios vėsios, kaip skundėmės“, – šypsosi V. Tarasevič.

Bendrovės duomenimis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusią vasarą, tepalinių šildytuvų pardavimai išaugo trečdaliu, o konvekcinių – net 8 kartus.

Šilumos nori greitai

Pasak jo, vartotojai vis dažniau renkasi šiltą orą pučiančius šildytuvus: „Didžiausias jų privalumas tas, kad norimą patalpos temperatūrą jie padeda pasiekti kur kas greičiau, nei, pavyzdžiui, tepaliniai radiatoriai, kurių pardavimai per pastaruosius metus nukrito 7 procentais. Be to, šiltą orą pučiantys šildytuvai yra mažesni ir lengvesni, tad juos lengviau transportuoti – tai itin pravartu ruošiantis praleisti savaitgalį sodyboje.“

Tačiau lietuviai vilties nepraranda ir vis dar tikisi sulaukti ir karštų vasaros dienų – oro ventiliatoriai vis dar perkami (tiesa, sezoninis jų populiarumas, skirtingai nei praėjusiais metais, nejuntamas).

„Na, o jei šiltų orų ir nesulauksime, su šildytuvu pašonėje šildymo sezono laukti bus lengviau“, – šypsosi Vitalij Tarasevič.