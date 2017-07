Dešimtokė lietuvė – Europos jaunimo verslumo lyderė

Liepos 11–13 dienomis Briuselyje vykusiame „Junior Achievement“ organizuojame Europos mokinių verslų konkurse iš 38 Europos šalių komandų gerai įvertintos ir Lietuvai atstovavusios dešimtokės, gaminančios nerūdijančio plieno kamuoliukus, kurie vos per kelias minutes karštą gėrimą atšaldo iki tinkamos gerti temperatūros. Lietuvių merginų komandos prezidentė Greta Jarmalavičiūtė paskelbta jaunąja verslo lydere.

„C&te“ bendrovę per „Lietuvos Junior Achievement“ programas savo ekonomikos mokytojo Modesto Raudonio padedamos įkūrė šešios Daugų Vlado Mirono gimnazijos antrokės. Pačių sugalvota idėja ir atkaklus darbas atnešė pergalę, kurią iškovojo laimėdamos geriausios šių metų Lietuvos mokomosios mokinių verslo bendrovės vardą, dėl kurio varžėsi daugiau kaip 170 moksleivių verslų. Laimėjimas Lietuvoje suteikė teisę savo šaliai atstovauti jau 28-tą kartą rengiame Europos mokinių verslų konkurse. Daugiau kaip 200 jaunųjų verslininkų, kurie dar mokykloje pasinaudojo proga įkurti savo realią įmonę, susirinko kovoti dėl geriausiųjų vardo.



„Du mėnesiai pasiruošimo ištirpo per dvi fantastiškas dienas. Skrendant į Briuselį kankino įvairios abejonės: ar viskas pavyks, ar nepakiš kas kojos, ar nepabijosim. Dabar galiu pasakyti, kad visos neigiamos mintys neišsipildė ir su komanda padarėme viską, ką galėjome geriausio“, – sakė „C&te“ prezidentė G. Jarmalavičiūtė.



Komandai padėjo pasiruošti ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, SEB bankas ir viešojo kalbėjimo meistras Igoris Vasiliauskas.



Pernai per „Junior Achievement“ programas net 300 tūkst. mokinių, 40-tyje Europos šalių įkūrė savo realius verslus.