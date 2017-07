Klausimai, kurie jums galėjo kilti skrydžio metu: ar žinote atsakymus?

Ar kada susimąstėte, kodėl lėktuvo salone negroja muzika? O gal svarstėte, kas nutiktų, jei skrydžio metu į orlaivį trenktų žaibas? „Small Planet Airlines“ specialistai sako, kad visos lėktuvo skrydžiui ir valdymui reikalingos sistemos yra sudubliuotos, tad net jei žaibas ir padarytų žalos, būtų galima saugiai nusileisti. Taip pat atskleidžia, kad kai kurių skrydžių kompanijų lėktuvuose galite išgirsti ir muzikos.

Kodėl kylant ir leidžiantis lėktuvui turi būti pakeltos langų uždangos?

Nors lėktuvas – saugiausia transporto priemonė ir avarijos tikimybė yra labai menka, tuo atveju, jei ji vis dėlto įvyktų, pakeltos langų uždangos leistų gelbėtojams matyti, kas vyksta lėktuvo salone. Turėdami galimybę pro langus matyti, kas vyksta lauke, keleiviai taip pat galėtų lengviau orientuotis.

Kodėl leidžiantis lėktuvui pritemdoma šviesa?

Lėktuve šviesos pritemdomos tam, kad keleivių ir įgulos narių akys priprastų prie prieblandos. Jei kartais tektų evakuotis iš lėktuvo, tai leistų geriau orientuotis – pamatyti išėjimo nuorodas ir pavojaus šaltinius.

Kodėl lėktuvo langai – apvalūs? Ir ar tiesa, kad juose esanti skylutė skirta sureguliuoti slėgiui?

Apvali langų forma lėktuvų gamintojų yra pasirinkta kaip techniškai tinkamiausia. Lėktuvas yra taip sukonstruotas, kad skrendant salone slėgis yra didesnis nei išorėje. Dėl atsiradusio slėgio skirtumo lėktuvo korpusas šiek tiek išsiplečia. Aplink langus spaudimas pasiskirsto netolygiai ir ypač stipriai veikia langų kampus, tad tose vietose net gali atsirasti įtrūkimų. Jei langai apvalūs, spaudimas pasiskirsto tolygiau, tad gerokai sumažėja įtrūkimo tikimybė.

Maža skylutė lange išties yra skirta sureguliuoti slėgiui tarp išorinio ir vidinio langų sluoksnio. Ši skylutė (dar vadinama kvėpavimo skylute) užtikrina, kad didesnė slėgio dalis tektų išoriniam sluoksniui – jeigu kas nors jam atsitiktų, keleivius ir įgulos narius nuo staigaus slėgio pakitimo apsaugotų vidurinis ir vidinis sluoksniai. Be to, ši skylutė padeda išvengti langų rasojimo ir apšalimo, kadangi per ją pašalinama drėgmė.

Kodėl orlaivio salone negroja muzika?

Tai priklauso nuo avialinijų ir jose susiklosčiusių tradicijų – yra avialinijų, kurių orlaiviuose keleivių laipinimo metu muzika groja. Pavyzdžiui, „Austrian Airlines“ keleivių laipinimo metu groja Mozarto kūrinius. Tačiau viso skrydžio metu netylanti muzika turbūt ne tik apsunkintų palydovų darbą, bet ir gerokai atsibostų, ypač norintiems pailsėti.

Kas gali nutikti lėktuvui, jei keleiviai nepaklausytų prašymo skrydžio režimu įjungti mobiliuosius telefonus jam kylant/leidžiantis?

Skrydžio metu įjungti mobilieji telefonai bando susisiekti su ant žemės esančiomis ryšio stotimis ir siunčia elektromagnetines bangas. Tai gali trikdyti lėktuvo elektroninių sistemų darbą ir radijo ryšį tarp skrydžių valdymo centro ir orlaivio. Dėl šios priežasties visų keleivių yra paprašoma išjungti mobiliuosius įrenginius arba įjungti skrydžio režimą.

Ar danguje orlaiviui galioja kokie nors greičio apribojimai? Galioja kokios nors nuobaudos pilotui, viršijančiam greitį?

Kitaip nei automobilių keliuose, ore nėra konkrečių greičio apribojimų, kuriuos būtų galimą pažeisti. Skirtingų dydžių ir tipų orlaiviai turi skirtingus greičių diapazonus, kurių ribose jie ir gali saugiai skraidyti. Atsižvelgdami į daugybę faktorių, pilotai pasirenka tinkamą skrydžio greitį. Skrydžių vadovai, valdydami oro eismą, gali nurodyti pilotams pakeisti skrydžio greitį.

Kas nutiktų lėktuvui, jei į jį pataikytų žaibas?

Nors žmonėms dažnai atrodo, kad tai pavojingas reiškinys, tačiau keleiviniai lėktuvai suprojektuoti taip, kad, trenkus žaibui, kritinių sistemų darbas nebūtų sutrikdytas. Visos lėktuvo skrydžiui ir valdymui reikalingos sistemos yra sudubliuotos, tad net jei žaibas ir padarytų žalos, būtų galima saugiai nusileisti.

Ar prieš kiekvieną skrydį vyksta orlaivio patikra? Kas tikrinama?

Prieš kiekvieną skrydį pilotas pats atlieka lėktuvo apžiūrą. Jos metu tikrinama, ar nėra lėktuvo pažeidimų. Kartą į parą lėktuvo techninę apžiūrą atlieka technikai, o detalesnė apžiūra vykdoma kartą per savaitę.

Ar ploti lėktuvui nusileidus įprasta tik tarp lietuvių? Kaip į tai reaguoja įgula?

Ploti lėktuvui nusileidus įprasta tikrai ne vien tarp lietuvių. Visgi pilotai šių plojimų negirdi. Tuo tarpu skrydžių palydovams girdėti plojimus ir padėkas, be abejo, malonu.