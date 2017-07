Dėl audros elektros neturi 1,8 tūkst. ESO klientų

LRT Klasika ·

LRT Euroradijo koncertas. Orkestro „Academy of St. Martin in the Fields“ koncertas Londone. Solistai H. Hardenberger (trimitas), H. K. Gruber (vokalas), M. Bergstrom (bandža ir gitara), C. Buder (akordeonas) ir J. Constable (fortepijonas). Programoje T. Broströmo, J. Lundgreno, K. Weillio, K. Schwertsiko ir H. K. Gruberio kūriniai.