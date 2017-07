Įspėjimas perkantiems bilietus – neužkibkite ant reklamos

Tuo įsitikino DELFI skaitytoja Aistė, prieš kelis mėnesius rezervavusi bilietus į rudenį vykstantį „Queen ir Adam Lambert“ koncertą Kaune. Jos teigimu, tuo metu nebuvo galimybės pirkti per lietuviškus bilietų platintojus, be to nebuvo informacijos, kad bus per juos iš viso bus platinama.

„Nukreipimas į „Viagogo“ buvo iš vieno feisbuko puslapio. Tą dieną čia rodė, kad likę 272 bilietai iš 17,5 tūkst. Taigi, nors ir atrodė labai brangu, nupirkau. Gavau atsakymą el. paštu, kad bilietus gausiu vėliausiai likus 3 d. iki renginio.

Bilietus gavau vakar. Žiūriu, platintojas nurodytas „Bilietai.lt“, o vieno bilieto kaina – 71,5 Eur. Aš už tuos 2 bilietus sumokėjau per 300 Eur. Netikiu, kad be organizatorių žinios buvo vykdomos rezervacijos ir kuriamas renginys viagogo svetainėje), yra kažkokio pirkėjo rekvizitai. Išeina, kad už vieną bilietą neaišku kokiam tarpininkui permokėjau beveik 100 Eur. Ir šiandien per „Bilietai.lt“ šį renginį pilna bilietų, kainuojančių nuo 71,5 Eur“, – piktinosi skaitytoja.

Ji teigė gavusi iš „Bilietai.lt“ paaiškinimą, kad jie tėra tarpininkai ir negali niekuo padėti, o „Live Nation Lietuva“, kuri nurodyta kaip renginio organizatorius jai esą nieko neatsakė. Moteris įsitikinusi, kad ne ji viena permokėjo už bilietus, dėl to prašė įspėti kitus gyventojus, kurie gali permokėti.

„Europe Top Events“ administruojamoje paskyroje tebėra skelbimas į „Queen ir Adam Lambert“ koncertą, o bilietus į jį siūloma pirkti būtent per „Viagogo“. Dabar pigiausias ir brangiausias bilietas į renginį čia kainuoja nuo 8,65 Eur iki 24,7 Eur daugiau nei lietuviškoje bilietų pardavimo sistemoje.

„Viagogo“ atstovai neatsakė į DELFI klausimus, kas jų sistemoje pardavinėja bilietus į renginį Lietuvoje ir ar dažnai čia parduodami bilietai brangesni už parduodamus oficialaus platintojo.

Kas pardavinėja antrinėje rinkoje

Paklaustas, kaip galėjo nutikti tokia istorija, prodiuseris ir renginių organizatorius Lauras Lučiūnas labai nesistebėjo, kad feisbuke galima rasti skelbimų apie bilietus, kuriuos pats oficialus platintojas parduoda kitokia kaina.

„Nematau čia jokio kriminalo. Norėdami pasikviesti grupę ar atlikėją, renginių organizatoriai bendrauja su jiems atstovaujančiomis agentūromis. Pvz., galutiniame susitarime gali būti numatyta, kad dalį bilietų, pvz., šimtą ar kelis šimtus, organizatorius perduos agentūrai. O ši gali išplatinti per tą patį „Viagogo“, – komentavo prodiuseris.

BNS nuotr.

Jo teigimu, atlikėjams ar grupėms atstovaujančios agentūros su organizatorių skirtais bilietais elgiasi skirtingai. Kartais juos perduoda patiems muzikantams, kartais dovanoja gerbėjams (šie irgi gali perparduoti), o kartais pati visus parduoda. Ir bilietai gali skirtis – galbūt brangesni yra geresnėje vietoje.

„Apie didesnius koncertus paprastai sužinome prieš ilgą laiką. Nuo pirmos žinios apie renginį iki jo dienos parduodamų bilietų kainos gali keistis kelis kartus – ir padidėti, jei paklausa didžiulė, ir sumažėti, jei paklausa krinta, nes, pvz., vėliau paaiškėja, kad tą pačią dieną bus ir kitas renginys“, – aiškino L. Lučiūnas.

Kad nepermokėtų už bilietus, jis patarė gyventojams prieš juos perkant susirinkti kuo daugiau informacijos tiek apie atlikėjus, tiek apie renginio organizatorius ir pagrindinius bilietų platintojus.

Pirmą kartą Lietuvoje?

Bendrovės „Live Nation Lietuva“ vadovas Aleksandras Karablikovas neigė, kad dalis bilietų į minėtą koncertą yra perduota atlikėjams atstovaujančiai agentūrai.

„Aš bendravau su jūsų skaitytoja. Kiek prisimenu, ji pirko bilietus per „Viagogo“ sistemą, kuri yra bilietų perpardavinėtojas. Kaip galėjo nutikti, kad jie pardavė brangiau? Jeigu dabar nupirksite mano bilietą ir parduosite kam nors brangiau, taip ir nutiks.

Manau, žmogus turi pirkti iš oficialaus platintojo. Oficialus partneris visada nurodomas renginio reklamoje. Šiam renginiui išskirtinai visas teises pardavėme bendrovei „Bilietai.lt“, – komentavo verslininkas.

Jis stebėjosi, kad šiuo atveju kažkas bilietus tiesiog perpardavė, nes visi jie yra elektroniniai. Jie turi skirtingus kodus, tad jeigu kažkas nukopijuos ir parduos kopijas, tai areną pateks tik pirmas žmogus, pateikęs bilietą su konkrečiu kodu.

„Viagogo“ užsienyje yra labai populiarus platintojas, parduodantis bilietus iš antrų rankų. Kad taip būtų platinami bilietai į renginį Lietuvoje, manau, pirmas kartas kai aš tai girdžiu“, – kalbėjo A. Karablikovas ir pridūrė, kad organizatoriams neapsimoka, kad jų bilietai būtų platinami per panašias sistemas, nes taip jie gauna mažiau pajamų – dalis atitenka tarpininkams.

Jam pasirodė keista ir nelogiška, kad bilietus per „Viagogo“ pirko lietuvis, o ne užsienietis, nes paprastai šie renkasi panašias platformas.

„Live Nation Lietuva“ vadovas taip pat patarė pirkėjams prieš įsigyjant bilietus įsiklausyti į renginio reklamą, kurioje nurodomas oficialus bilietų platintojas.

Kaina nėra reguliuojama

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyrius šią situaciją pakomentavo taip:

Siūlomų įsigyti prekių ar paslaugų kainos teisės aktais nėra reguliuojamos. Kiekvienas ūkio subjektas parduodamų produktų kainas bei taikomas nuolaidas nustato laisva valia.

Pažymėtina, kad reklamos davėjai skleisdami reklamą privalo vartotojams pateikti teisingą, išsamią informaciją. Todėl, jei reklamuojama, kad likę vos keli šimtai bilietų, tačiau bilietų pardavėjai turi informaciją, kad iš tiesų jų yra daugiau, vartotojai gali būti skatinami priimti sprendimą nedelsiant ir tokiu būdu klaidinami.

Vis dėlto, šiuo atveju nėra galimybės spręsti dėl galimo informacijos klaidingumo, kadangi nėra žinomos visos su vartotojos atveju susijusios aplinkybės. Pvz., vartotoja galėjo pirkti arba rezervuoti išankstinius koncerto bilietus, kurių pardavimo kiekis minėtoje svetainėje galėjo būti ribotas ir pan.“