Ministrai: Kauno oro uosto pasienio poste neturėtų susidaryti eilių

Kauno oro uoste, kuris daugiau nei mėnesį aptarnaus keturis kartus didesnį keleivių srautą dėl Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos, neturėtų susidaryti didelių eilių, tikrinant Europos Sąjungos (ES) piliečius, grįžtančius iš trečiųjų šalių nes dirbs didesnės pajėgos pareigūnų, sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Savo ruožtu susisiekimo ministras Rokas Masiulis taip pat mano, kad papildomi pareigūnai užtikrins sklandų žmonių aptarnavimą. Šią problemą ministrai antradienį aptarė su oro uostų ir Valstybės sienos apsaugo tarnybos vadovybe.

„Prižadėjome, kad padidinsime dvigubai pareigūnų skaičių priėmime ir išleidime – atitinkamai bus 10 ir 6 pareigūnai. Tai jau buvo numatyta. Pagal oro uosto vadovybę, tie skaičiai būtų pakankamai geri, kad suvaldytų pikinius keleivių srautus. (...) Kalbėjome, kad pikinėmis valandomis nebūtų vakarieniaujančių ar rūkančių pareigūnų, o būtų pastoviai sėdintys visi pareigūnai“, – BNS teigė E. Misiūnas.

Anot jo, dar daugiau pareigūnų neapsimoka siųsti į Kauną, nes jiems nėra sukurta darbo vietų.

„Oro uosto vadovai teigė, jog jeigu piko metu nebus laisvų langelių, o užtruks apie 60 sekundžių patikra vieno žmogaus, tai juos tai tenkins. Tie srautai nėra milijoniniai. 10, 20 ar 30 minučių palaukti nėra tokia tragedija. Svarbiausia, kad nereikėtų pora valandų laukti“, – teigė ministras.

Jis pridūrė, kad po Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo tako rekonstrukcijos bus kalbama, kaip būtų galima gerinti pasienio pralaidumą ir sostinės oro uoste.

R. Masiulis BNS teigė, jog papildomos pareigūnų pajėgos turėtų užtikrinti sklandų dokumentų tikrinimą Kauno oro uoste.

„Aptarėme poreikį Kaune didinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, kurie tikrina dokumentas, skaičių. Buvo užtikrinta, kad pareigūnų skaičius bus beveik padvigubintas. Tai reikšmingas padidėjimas ir tikiuosi, kad tai padės sureguliuoti srautus. Viską darome, kad oro uosto darbas būtų kiek įmanoma sklandesnis“, – kalbėjo R. Masiulis.

R. Masiulis be kita ko tikisi, kad visi paruošiamieji darbai Kauno oro uoste bus baigti laiku.

Valstybės sienos apsaugos Kauno oro uosto užkardos vadas Vitas Packevičius BNS ankčiau sakė, kad pasieniečiai išnaudoja visą oro uosto infrastruktūrą, tačiau atvykstantiems keleiviams nepatogumų sukelia mažos patalpos. Jis atkreipė dėmesį, kad keleivių kontrolę sulėtina šiemet įsigaliojęs naujas Europos Sąjungos (ES) reglamentas dėl sugriežtintų keleivių tikrinimo procedūrų.

Kauno oro uostas rengiasi 35 dienoms priimti 4 kartus daugiau keleivių. Vilniaus oro uostas uždaromas liepos 14 dieną ir vėl turėtų būti atidarytas rugpjūčio naktį iš 17-osios į 18-tąją.

Vilniaus tako rekonstrukcijos metu į Kauną bus perkelti beveik visi skrydžiai, išskyrus Airijos pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ skrydžius. Preliminariais skaičiavimais, bus perkelta iš viso 3,1 tūkst. skrydžių ir 300 tūkst. keleivių. Be to, Kauno oro uostas per šį laiką aptarnaus 460 „savo“ skrydžių ir 75 tūkst. keleivių.