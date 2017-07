Žlunga vienas didžiausių Rusijos bankų „Jugra“

Rusijos Centrinis bankas paskyrė „Jugra“ bankui laikinąjį administratorių. Jei bankas žlugs, tai būtų didžiausias toks įvykis Rusijos bankų istorijoje. Jame laikoma daugiau kaip 2,5 mlrd. eurų vertės gyventojų indėlių.

Kiek anksčiau šiemet Rusijos centrinis bankas buvo įpareigojęs banką „Jugra“ padidinti savo kapitalą maždaug 0,5 mlrd. eurų, nes kitu atveju skaičiuota, jog bankas negalėtų išgyventi finansinių sukrėtimų. Naujausi duomenys rodo, jog banko vadovybė to taip ir nepadarė.

Be to, ne vienerius metus bankas ragintas atskleisti visus akcininkus. Iki praėjusių metų skelbta, jog bankas priklauso 12-ai akcininkų, tačiau pernai paaiškėjo, jog iš tikrųjų jį kontroliavo nekilnojamojo turto magnatai Jurijus ir Aleksejus Chotinai per jiems priklausančias įmones.

Bankas „Jugra“ patenka į didžiausių bankų dvidešimtuką pagal sukauptas gyventojų lėšas. Jei bankas žlugs, valstybė turėtų grąžinti jame laikytas lėšas.