D. Voveris: Kauno oro uostas bus pasiruošęs priimti 4 kartus daugiau keleivių

Nuo penktadienio dėl kilimo ir tūpimo tapo rekonstrukcijos daugiau nei mėnesiui uždarant Vilniaus oro uostą, Kauno oro uostas bus pasiruošęs priimti 4 kartus didesnį keleivių srautą, sako Lietuvos oro uostų vykdomasis direktorius.

Donatas Voveris BNS pranešė, kad Kaune jau baigiama įrengti didesnė automobilių stovėjimo aikštelė, du laikini keleivių terminalai, iki ketvirtadienio turėtų būti baigtas atnaujinti kelio Kaunas–Karmėlava–Jonava ruožas nuo Kauno iki oro uosto.



„Šiandien rangovai jau turi atlaisvinti ir perduoti laikinas stovėjimo aikšteles. Iki šiol Kauno oro uoste buvo 1 tūkst. stovėjimo vietų, o dabar bus šiek tiek daugiau nei 2 tūkst. Kelias tarp Kauno ir oro uosto – Automobilių kelių direkcija yra pažadėjusi, kad liepos 13 dieną arba bus baigti darbai, arba bus patraukta technika ir atidarytos dvi juostos“, – BNS sakė D. Voveris.



Anot jo, laikinieji keleivių terminalai Kaune, kaip ir planuota, bus baigti montuoti ir pradės veikti būtent tuo metu, kai veiklą laikinai nutrauks Vilniaus oro uostas.



„Laikinieji terminalai yra pastatyti ir sužymėti zonomis. Ten įrengtos visos komunikacijos ir sumontuota dalis naujos įrangos bei pervežta dalis technikos iš Vilniaus oro uosto. Paskutinė įranga į laikinus terminalus atvažiuos liepos 13 dieną ir tik tada bus sumontuota. Ta įranga reikalinga ir Vilniaus oro uostui – kai jo veikla artės prie pabaigos, tai dalis įrangos bus išmontuota ir pervežta į Kauną“, – tvirtino D. Voveris.



Automobilių kelių direkcijos vadovas Egidijus Skrodenis BNS sakė, jog rekonstruojamas 10 kilometrų kelio ruožas tarp Kauno ir Karmėlavos bus visiškai atidarytas ketvirtadienį.



„Rangovai garantavo, kad viskas bus paruošta. Rekonstrukcija dar nebus baigta iki galo, bet bus leista vėl važiuoti keturiomis juostomis tokiomis pat sąlygomis, kaip buvo prieš tai. Rangovai minėjo, kad gali nespėti paruošti laikino ženklinimo, bet jie tą padarys iš ketvirtadienio į penktadienį per naktį“, – kalbėjo E .Skrodenis.



Jo teigimu, nesklandumų keliuose nuo Vilniaus iki Kauno oro uosto gali pasitaikyti, todėl juose budės trys mobilios kelininkų komandos, kurios greitai šalins eismo įvykių padarinius ar kitas problemas.

Lietuvos oro uostų atstovė Agnė Mažeikytė BNS pranešė, kad rekonstrukcijos metu Vilniaus oro uoste neveiks tik verslai, esantys už saugumo patikros zonos.



„Vilniaus oro uosto nuomininkai savarankiškai sprendė, kaip vykdys savo veiklą rekonstrukcijos metu. Nuomininkai, dirbantys riboto patekimo zonoje, įprastinės veiklos nevykdys – atostogaus, atliks patalpų valymo, inventorizacijos ar remonto darbus. Vilniaus oro uoste veikia 12 automobilių nuomos biurų – jų pasirinkimai dėl veiklos skirtingi, tačiau dauguma dirbs pagal poreikį ir pagal klientų rezervacijų laiką. Šalia oro uosto ir toliau veiks viešbutis. Taip pat planuoja veikti vienas iš „Narvesen“ prekybos taškų bendrojoje išvykimo salėje“, – teigė A. Mažeikytė.



Vilniaus oro uostas 35 dienoms uždaromas liepos 14 dieną ir vėl turėtų būti atidarytas rugpjūčio naktį iš 17-osios į 18-tąją.



Praėjusią savaitę kai kurie Seimo nariai suabejojo, ar Lietuvos oro uostai nesugebės pasiruošti skrydžių perkėlimui į Kauną, todėl Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija turi būti atidėta.



Tako rekonstrukcijos metu į Kauną bus perkelti beveik visi skrydžiai, išskyrus Airijos pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ skrydžius. Nė vienas maršrutas iš Vilniaus nebus laikinai perkeltas į Palangą.



Preliminariais skaičiavimais, į Kauną 35 dienoms bus perkelta iš viso 3,1 tūkst. skrydžių ir 300 tūkst. keleivių. Be to, Kauno oro uostas per šį laiką aptarnaus 460 „savo“ skrydžių ir 75 tūkst. keleivių.