Per metus eksportas padidėjo 19,5 proc., importas – 16,3 proc.

Kovą eksportuota už 2,2 mlrd. EUR, importuota – 2,5 mlrd. EUR vertės prekių, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,3 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 235,3 mln. EUR.

Per mėnesį (2017 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn.) eksportas padidėjo 12,6 proc., importas – 10,1 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (20 proc.), baldų (18,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (28,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (35 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,9 proc.), įvairių chemijos produktų (2,5 karto) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 19,3 proc., importas – 18,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,4 proc., be mineralinių produktų – 20,7 proc.



Per metus (2017 m. kovo mėn., palyginti su 2016 m. kovo mėn.) eksportas padidėjo 19,5 proc., importas – 16,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (23,8 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 25,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,8 proc.) bei baldų (22,8 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (18,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 31,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (25,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 19 proc., importas – 15,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 19,6 proc., be mineralinių produktų – 18 proc.



2017 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu eksportas padidėjo 17,4 proc., importas – 21 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (48,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 6,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (22,1 proc.), baldų (18,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (97,4 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 4,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (22 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (11,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 13,2 proc., importas – 14,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 17 proc., be mineralinių produktų – 9,9 proc.



Sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (12,8 proc.), Latviją (9,5 proc.), Lenkiją (9 proc.) ir Vokietiją (7,5 proc.), o importavo iš Rusijos (14,3 proc.), Vokietijos (11,9 proc.), Lenkijos (10,4 proc.) ir Latvijos (7,4 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,5 proc.), Lenkiją (9,3 proc.), Jungtines Valstijas (8,6 proc.), Švediją (7,7 proc.), Latviją (7 proc.).



Sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,3 ir 20,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 14,8 ir 17,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,8 proc. ir 12,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,1 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (8,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).