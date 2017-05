Lenkijos „Pepco“ pirmąsias parduotuves ketina atidaryti gruodį

Į Lietuvos rinką planuojantis žengti mažu kainų prekybos drabužiais ir namų apyvokos prekėmis tinklas „Pepco“ pirmąsias parduotuves ketina atidaryti gruodį. Tinklas tiki, kad Lietuva bus vartai į likusias Baltijos šalis, ir jau dairosi parduotuvių ploto galinčių pasiūlyti partnerių, rašo „Verslo žinios“.

„Kol kas visą dėmesį esame sutelkę į pirmąsias 12 parduotuvių, kurias atidarysime per 12 mėnesių nuo žengimo į rinką. Per trejus veiklos metus planuojame atidaryti 50 parduotuvių“, – teigė „Pepco“ Vidurio ir Rytų Europos vykdomasis vadovas Marcinas Stanko.



Pasak jo, per trejus metus bendrovė planuoja įdarbinti 500 darbuotojų.