Darbo paieškos Lietuvoje: darbuotojai viliojami jau įgrisusiais pažadais

„Visos socialinės garantijos“, „laiku mokamas atlyginimas“. Dažnas Lietuvos darbdavys, naršantis po vis labiau tuštėjančią darbo jėgos rinką, iki šiol tiki, kad tokie pasiūlymai padės „sužvejoti“ reikiamą darbuotoją, teigia specialistų paieškos portalo cvmarket.lt atstovai, atlikę darbo skelbimų analizę.

„Darbo jėgos bado šmėkla klajoja po Lietuvą ir netgi patraukliausi šalies darbdaviai skundžiasi, kad tapo sudėtinga surasti reikiamų darbuotojų, – sako cvmarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė. – Gi patyręs pardavikas, IT profesionalas ar moderniausias technologijas įvaldęs inžinierius šiandien dažniau pats renkasi darbdavį, o ne atvirkščiai. Tačiau, pasižiūrėjus į darbo skelbimus, kuriais darbdaviai bando sugundyti reikiamus darbuotojus, kol kas neatrodo, kad Lietuvoje jų truktų. Gal labiau matyti, jog mažai galvojama kuriant skelbimo tekstą ir dažnai tiesiog nukopijuojamas pirmas, rastas interneto platybėse. Todėl ir turime aibę „tuščių kabliukų“ – skelbimų, kuriuose siūlomi pernelyg abstraktūs ar teisiškai ir taip privalomi dalykai, tokie kaip „visos socialinės garantijos“ ar „laiku mokamas atlyginimas“.

Būtent tokias tendencijas parodė pernai metais portalui cvmarket.lt pateiktų darbo pasiūlymų analizė, kurios metu mūsų ekspertai aiškinosi, kokiais žodžiais darbdaviai dažniausiai stengiasi suvilioti potencialius darbuotojus. Atmetėme trumpesnius nei keturių raidžių žodžius, taip pat įvairias „dirbti“, „darbas“ formas, kurios, natūralu, skelbimuose pasitaiko dažniausiai.“

Štampai valdo

„Atlyginimą“, „galimybes“, „garantijas“, „sąlygas“, „karjerą“. Visa tai darbdaviai dažniausiai siūlo potencialiems darbuotojams. Iš būdvardžių dažniausiai jie renkasi „visas“, „įdomų“, „geràs“, „draugišką“, „atsakingą“, „konkurencingą“. O jei analizuosime frazes, populiariausi yra „visų socialinių garantijų“, „gerų darbo sąlygų“, „laikų mokamo atlyginimo“, „profesinio tobulėjimo galimybių“, „karjeros galimybių“, „visų darbui reikalingų priemonių“ siūlymai. Gerokai rečiau pasitaiko gundymų „įdomiais iššūkiais“, „motyvuojančia aplinka“, „nuolatiniais priedais“ ar „tarptautine karjera.“

IT specialistams meduoliai skanesni

Pastebėtina, kad skirtinguose veiklos sektoriuose skelbimų kalba gerokai skiriasi. Antai įdarbinimo specialistų dėmesio išlepintiems IT profesionalams skirti darbo pasiūlymai dažniausiai rašomi angliškai. Įdomu ir tai, kad dažniausiai vartojamas juose žodis – „komanda“. Jis sudaro 3,2 proc. visų skelbimuose panaudotų žodžių. Gerokai nuo jo atsilikę, rikiuojasi „galimybė“, „karjera“, „verslas“, „tarptautinis“, „aplinka“, „mokymas“, „įgūdžiai“ ir „sprendimai“. Populiariausios frazės skelbimuose IT sektoriaus darbuotojams: „puikios karjeros galimybės“, „tarptautinė komanda“, „ekstensyvūs mokymai“ ir „įkvepianti aplinka“. Apie atlyginimą skelbimuose daug nekalbama – 17,5 proc. visų skelbimų jis tiesiog nurodomas.

Kitų sektorių darbuotojams skirti darbų pasiūlymai kalbos prasme kur kas skurdesni ir mirga darbuotojams jau įgrisusiais štampais.

Štai besidairantys pirkimų ir pardavimų profesionalų dažniausiai stengiasi juos sudominti galimybėmis ir atlyginimu (po 2,7 proc.). Populiariausių žodžių dešimtuke dar ir karjera, tobulėjimas, o taip pat jau minėtų štampų sudedamosios dalys – „laiku“, „mokamą“, „visas“. Dešimtuką baigia „socialinės garantijos“. Kad pardavikams atlyginimas tikrai labai svarbus, liudija ir tai, kad konkreti mokėsima alga nurodoma vos ne kas penktame darbo pasiūlyme. Be to, kaip rodo statistika, gerus pardavėjus turėtų sudominti tokie epitetai kaip „įdomus“, „stabilus“ ar „nemokamas“, kurie patenka į populiariausių žodžių TOP20.

Pramonės ir gamybos specialistus norinčiųjų įdarbinti nuomone, pastariesiems labiausiai rūpi visos socialinės garantijos (2,6 proc.). Būtent šie žodžiai tokiuose skelbimuose sutinkami dažniausiai. Tik po to eina „laiku mokamas atlyginimas“, kitos „galimybės“ ir „sąlygos“, taip pat „gero“, „įdomaus“, „konkurencingo“ bei „atsakingo“ pasiūlymai.

Transportininkus gundo atlyginimais

Transporto sektorius pasižymi vis labiau didėjančiu tolimųjų reisų vairuotojų trūkumu ir nemažais jų gaunamais uždarbiais. Tiesa, didžioji to uždarbio dalis – komandiruotpinigiai, o ne alga. Be to, kaip matyti iš skelbimų, darbdaviai skelbimuose stengiasi prisistatyti gerai gyvuojančia įmone, turinčia iš ko mokėti didesnius pinigus. Todėl transporto sektoriaus darbuotojų paieškos skelbimuose pirmą vietą užima „atlyginimas“ (1,9 proc.), tik po jo eina visos „sąlygos“, „galimybės“ bei „geros“ „socialinės garantijos“, „augančioje“ „kompanijoje.“ Įdomu, kad žodeliai „laiku“ ir „mokama“ transportininkų leksikone atsidūrė už dešimtuko ribų. Turbūt, kad nenervintų ir taip deficitinių vairuotojų.