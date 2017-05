Žada mokesčių lengvatas investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Premjeras Saulius Skvernelis ir finansų ministras Vilius Šapoka pristatė rengiamas mokesčių lengvatas investicijoms į mokslinius tyrimus, inovacijas ir išradimų komercializavimą. Mokesčių režimas esą bus palankiausias Europos Sąjungoje.

Norima, kad į ateities technologijas investuotų gamybinės įmonės, kurias, anot premjero, sunkiau privilioti nei paslaugų centrus, ir kad mokslininkai savo idėjas įgyvendintų Lietuvoje, o ne išvažiuotų svetur.

„Šitas mūsų siūlomas paketas būtent betarpiškai susijęs tik tai su investicijomis į mokslą, eksperimentinę plėtrą, inovacijas. Vienintelė galimybė. Nebus galima pirkti labai gero automobilio ir pasakyti, kad, tai yra susiję su mūsų įmonės plėtra, gamyba ir ateitimi“, – sako S. Skvernelis.

Tuo tarpu mokslininkai įsitikinę, kad daugiau pinigų gauti padėtų mažesnė biurokratija.

„Praeitam finansavimo periode iš Europos strktūrinių fondų, iš 2,1 mlrd. litų, skirtų moksliniams tyrimams, mažiau kaip 110 mln., tai yra mažiau negu 5 proc. tik pasiekė mokslininkus ir tai yra dėl to, kad buvo invetsuojama į plytas, į infrastruktūrą ir dėl to, kad kai yra ta suma nedidelė ir tam konkursui po to pasidaro labai dideli iššūkiai, yra tikrai sunku ir jau po to mokslininkai nusivilia“, – teigia Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Matulis.

