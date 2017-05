Atidarytas analogų Europoje neturintis ekologiško maisto fabrikas

Kooperatyvo „Grybai LT“ Širvintose įkurtas robotizuotas ekologiško maisto fabrikas, į kurį investuota 6 mln. eurų. Jame gaminama ekologiška grybų ir daržovių produkcija, naudojant unikaliai sukomplektuotas maisto ruošimo ir pakavimo technologijas. Fabriko veikla svarbi ne tik regioninei plėtrai, bet ir visos Lietuvos ekonomikai, nes čia gaminama produkcija bus eksportuojama į Europos, Azijos, JAV ir kitas rinkas, teigiama pranešime spaudai.

„Ši diena svarbi ne tik kooperatyvo nariams, bet ir visam Lietuvos grybininkystės ūkiui. Šioje srityje pirmaujame Baltijos šalių regione, o fabriko įkūrimas ir atidarymas įrodo, kad galime būti ne tik didžiausi grybų augintojai Baltijos šalyse, bet ir inovatyviausi perdirbtos produkcijos gamintojai, suteikti didesnę pridėtinę vertę paruošdami supakuotus ekologiškus maisto produktus galutiniam vartotojui. Taip galime pirmauti ne tik Lietuvoje ar Baltijos šalyse, bet lygiavertiškai konkuruoti ir Vakarų rinkose“, – sakė Lietuvos grybų augintojų ir perdirbėjų asociacijos prezidentas ir fabriko idėjos atutorius Kęstutis Juščius.

Siekia efektyvesnės šviežių grybų realizacijos

Fabriko įkūrimo idėja kilo siekiant užtikrinti grybų augintojų konkurencingumą rinkos svyravimų metu ir išplėsti produkcijos eksporto galimybes. „Mūsų patirtis rodo, kad esant rinkos svyravimams ar pasikeitus pagrindinėms eksporto kryptims, švieži grybai netenka savo vertės dėl trumpo galiojimo laiko. Jų konservavimas ir perdirbimas moderniomis technologijomis užtikrina produkcijos realizavimą, o ilgesnis galiojimo laikas leidžia eksportuoti į tolimesnes užsienio rinkas“, – sakė K. Juščius.

Analogų Europoje neturinčios technologijos

„Grybai LT“ fabrikas neturi analogų Europoje, nes jame kooperatyvo užsakymu unikaliai sukomplektuotos maisto produktų paruošimo ir pakavimo technologijos iš Ispanijos, Italijos, Olandijos.

Fabrike gaminami produktai pakuojami į inovatyvią lengvo plastiko pakuotę, kuri pagrįstai gali būti vadinama ateities pakuote, nes yra palankesnė aplinkai nei tradicinių medžiagų pakuotės. Nuo jos pagaminimo iki panaudojimo į atmosferą išmetama gerokai mažiau CO2, nei naudojant tokio pat dydžio stiklainį arba skardinę. Be to, visi fabriko produktai gaminami be konservantų, o produktų galiojimo laikas dėl specialios apdorojimo technologijos siekia vienerius metus.

Šiuo metu fabrike gaminami ekologiški produktai iš grybų (konservuoti grybai, paruošta valgyti trinta grybų sriuba), gaminiai iš daržovių bei ankštinių kultūrų, įvairios sriubos. Ateityje planuojama plėsti asortimentą ir gaminti padažus.

Fabriko produkcija jau pasiekė užsienio rinkas

Fabrike gaminama produkcija jau eksportuojama į Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Italiją, P. Korėją, kur pateko į didžiausią regiono prekybos tinklą „Lotte“. Pradedama užsakomoji gamyba Suomijos rinkai, bandomosios partijos išsiųstos į JAV, Vokietiją, Olandiją, Švediją, Norvegiją, Daniją, Lenkiją, Bulgariją, Japoniją, Taivaną, Honkongą, PAR, JAE.

„Grybai LT“ fabrikas pastatytas per 2015-uosius metus vietoje senos apleistos duonos kepyklos. Šiuo metu fabrike dirba 20 darbuotojų, iš kurių 16 Širvintų miesto gyventojai, ateityje planuojama įdarbinti dar 20.