Dviratininkų patogumui – išsamus Vilniaus dviračių takų žemėlapis

Vilnius tampa dar patogesnis dviračių entuziastams – išleistas išsamus Vilniaus dviračių takų žemėlapis, kuriame galima rasti visą svarbią informaciją apie esamą dviračių infrastruktūrą ir maršrutus, lankytinus Vilniaus objektus, o taip pat – Kelių eismo taisykles, saugaus važiavimo dviračiu patarimus, teigiama pranešime spaudai.

„Norime, kad kiekvienas dviratininkas, tiek pradedantysis, tiek ir patirties sukaupęs entuziastas, naujai pažintų savo miestą, aplankydamas net 52 puikias sostinės vietas. Tikimės, kad šis dviračių maršrutų gidas paskatins ir kitus vilniečius bei miesto svečius dažniau persėsti ant dviratės transporto priemonės“, – sako Susisiekimo dviračiais Vilniuje projekto vadovas Antonas Nikitinas.



Nemokamai žemėlapį ir atviruką su miesto sveikinimu gaus dviračius įsigiję vilniečiai. Žemėlapis taip pat bus platinamas dviračių parduotuvėse, dirbtuvėse, turizmo informacijos bei „Susisiekimo paslaugų“ klientų aptarnavimo centruose. Vilniaus miesto portale taip pat veikia skiltis www.vilnius.lt/dviraciai, kur galima rasti visą aktualią informaciją bei dviračių takų žemėlapius.



Šiemet Vilniuje – bent 12 km naujų dviračių takų



Šylantys orai vis dažniau į sostinės gatves išgena dviratininkus, ir kiekvieno jų laukia svarbūs infrastruktūriniai pokyčiai – vien šiemet Vilniaus miesto savivaldybė ruošiasi nutiesti bent 12 km naujų takų mėgstantiems minti. Be to, šiais metas bus sutvarkyta dvigubai daugiau nei pernai probleminių vietų, pastebėtų esamuose takuose, todėl dviračių takų atnaujinimas vyks sparčiau. Iš viso šiemet planuojama tiesti bent 17 km dviračių takų: per šiuos metus darbai bus baigti 12 km ir pradėti dar 5 km. Pastaruosius planuojama užbaigti iki kitų metų. Dviračių takų tiesimo darbai prasidės jau po kelių savaičių.



Šiemet bus baigtas projektuoti daugiau kaip 5 km kokybiškas dviračių takas palei T. Narbuto gatvę, sujungsiantis Pilaitę su Konstitucijos prospektu. Taip pat projektuojama Ukmergės gatvėje esančio tako rekonstrukcija bei keliasdešimt kilometrų skirtingų trūkstamų dviračių infrastruktūros atkarpų: Verkiuose, Žvėryne, Balsiuose, Lazdynuose ties Oslo gatve, Trakų kryptimi. ES lėšų parama bus panaudota takų įrengimui Naujamiestyje, Šnipiškėse, Žirmūnuose – šie projektai bus pradėti įgyvendinti kitąmet. Be to, šiemet prie kiekvienos mokyklos planuojama įrengti dviračių stovus – šiuo metu jų nėra beveik prie trečdalio sostinės ugdymo įstaigų.



Skaičiuojama, kad bendros investicijos į dviračių ir dalies pėsčiųjų infrastruktūros gerinimą šįmet sieks daugiau kaip 3 mln. eurų. Kitąmet planuojama pradėti tiesti daugiau kaip 20 km naujų dviračių takų. Dviračių takų plėtra Vilniuje planuojama taip, kad atstumas iki geros kokybės dviračių tako nebūtų nutolęs daugiau kaip vieną kilometrą.