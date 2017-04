Operatoriai laukia reguliuotojo verdikto dėl tarptinklinio ryšio mokesčio

Artėjant birželio 15 dienai, kai visoje Europos Sąjungoje (ES) neliks papildomų mokesčių už mobiliojo ryšio paslaugas keliaujant užsienyje, didieji Lietuvos operatoriai laukia reguliuotojo leidimo taikyti papildomą mokestį, kuris leistų joms išvengti nuostolių.

Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugų kainos yra vienos mažiausių ES, todėl nauja tvarka reikštų, kad šalies gyventojams naudojantis mobiliuoju ryšiu užsienyje, operatoriai patirtų nuostolių. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) atsakymą dėl galimybės taikyti išimtį turėtų pateikti per artimiausią mėnesį.



„Europos reglamentas numato, kad nuo birželio 15 dienos operatoriai turėtų pasiūlyti tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje tomis pačiomis sąlygomis, kai jos yra teikiamos namų rinkoje. Tai reiškia, kad neliktų papildomų mokesčių už tas paslaugas. Tačiau yra numatyta išimtis, kad operatoriai gali paprašyti palikti taikyti papildomus užmokesčius, kurie būtų skirti tam, kad operatoriai išvengtų nuostolių. Tai ypač aktualu tose šalyse, kur yra pakankamai mažos nacionalinės mobiliojo ryšio kainos, pavyzdžiui Lietuvoje“, – BNS sakė RRT direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pūras.



Anot jo, RRT per mėnesį ketina pateikti išvadas kiekvienam operatoriui atskirai.



„Iš visų didžiųjų mobiliojo ryšio operatorių gavome prašymus patvirtinti tą papildomo mokesčio taikymą. Mūsų funkcija yra patikrinti, ar tas papildomas užmokestis yra skirtas padengti galimus nuostolius. Galutinis sprendimas dėl to, kokias paslaugų kainas taikyti, priklausys nuo operatorių, mūsų pareiga yra tik patikrinti ir leisti arba neleisti operatoriams taikyti tą papildomą mokestį“, – aiškino G.Pūras.



„Jeigu nustatytume, kad operatoriai nepatirs nuostolių dėl naujo reguliavimo, tai tada nėra prasmės taikyti tą išimtį. Išimtis yra skirta tam, kad būtų išvengta nuostolių. Šiai dienai visi operatoriai indikavo, kad jie patirs nuostolių ir dėl to pateikė prašymus taikyti numatytą išimtį“, – pridūrė RRT direktoriaus pavaduotojas.



Tarptinklinio ryšio mokesčių ES vartotojams turėtų nelikti nuo šių metų birželio vidurio, tačiau už savo klientų užsienyje naudotas paslaugas turės kompensuoti patys operatoriai. Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugų kainos yra mažiausios visoje ES, todėl šalies mobiliojo ryšio bendrovės, tikėtina, patirs daugiau sąnaudų dėl užsienyje keliaujančių klientų.



Vasario pradžioje ES institucijos nustatė kainas, kurias mobiliojo ryšio operatoriai taikys vieni kitiems, kai jų klientai naudosis kito ES ryšio operatoriaus tinklu. Sutarta, kad didmeninė kaina už minutę pokalbio negalės būti didesnė nei 3,2 cento, už SMS žinutę – 1 centas, o už 1 gigabaitą interneto duomenų – 7,7 euro. Pastaroji kaina iki 2022 metų palaipsniui turėtų sumažėti iki 2,5 euro.