Vilnius kreipsis į Stokholmo arbitražą dėl „Veolia“ žalos atlyginimo

Vilniaus taryba antradienį nusprendė kreiptis į Stokholmo arbitražą dėl Prancūzijos koncerno „Veolia“ ir jo valdomos įmonės „Vilniaus energija“ padarytos žalos per ilgametę šilumos ūkio nuomą atlyginimo, nes jos nesutiko su miesto pateikta maždaug 200 mln. eurų pretenzija.

34 tarybos nariai balsavo už kreipimąsi į Stokholmo arbitražą, nė vienas tarybos nebalsavo prieš, o 7 tarybos nariai susilaikė.



„Nėra kito kelio kaip tik eiti į arbitražą ir dėl tų sumų reikalaujamų inicijuoti arbitražą. (...) Šiandien kreipiamės į tarybą prašydami pritarimo kreiptis į arbitražą dėl žalos, siekiančios 200 mln. eurų, išieškojimo“, – tarybos posėdyje sakė Vilniaus šilumos ūkį valdančios savivaldybės įmonės Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) vadovas Mantas Burokas.



Anot jo, kartu VŠT prašo, kad Stokholmo arbitražui būtų pasitelkti tarptautiniai teisininkai.



„Veolia“ atstovauja labai gera advokatų kontora „Sidley Austin“, mes turime pasisamdę „Tark Grunte Sutkiene“. Arbitražui reikėtų tam tikrų konsultacijų iš tam tikrų tarptautinių advokatų. Šiandien mes vertiname, kad tarptautiniai teisininkai kainuoti gali 750 tūkst. eurų. Siūlome, jog pusę sumos būtų padengta iš savivaldybės, o kitą pusę dengtų Vilniaus šilumos tinklai. Siūlome, kad pirkimą atliktų savivaldybė“, – kalbėjo M. Burokas.



Jis teigė, kad ieškinį Stokholmo arbitražui parengtų advokatų kontora „Tark Grunte Sutkiene“, o pačiame arbitraže Vilniaus savivaldybei ir VŠT atstovautų pasisamdyti tarptautiniai teisininkai.



Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas BNS pirmadienį sakė, jog tarybai pritarus, kreipimasis į Stokholmo arbitražą bus parengtas per keletą mėnesių.



Vilniaus savivaldybė kartu su VŠT kovo pabaigoje koncernui „Veolia“ pateikė maždaug 200 mln. eurų pretenziją dėl per sostinės šilumos ūkio nuomos laiką padarytos žalos atlyginimo, tačiau pretenzijos dydis gali kisti. „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ pretenzijai nepritarė balandžio viduryje.



VŠT anksčiau yra teigusi, kad pretenzijoje rašoma, jog „Vilniaus energija“ per visą nuomos laiką nepakankamai sumažino gamybos kaštus, nepakankamai modernizavo šilumos trasas, negerino komercinių bei finansinių bendrovės veiklos perspektyvų. Be to, likutinė perimamo turto vertė yra mažesnė nei buvo 2002 metais, o jo techninė būklė prastesnė nei turėtų būti.



„Veolia“ kartu su „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ pernai sausį Vašingtono Tarptautiniame investicinių ginčų arbitraže (ICSID) jau inicijavo ginčą prieš Lietuvą. Bendrovės reikalauja atlyginti apie 100 mln. eurų žalos dėl neva nesąžiningo valstybės elgesio ir investicijų Lietuvoje nusavinimo. Neatmetama, kad galutinė ieškinio suma bus didesnė.



„Vilniaus energija“ kovo 30 dieną pasitraukė iš Vilniaus šilumos ūkio, kai pasibaigė 15 metų galiojusi nuomos sutartis.