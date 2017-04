Vyriausybei pateiktas Stabilumo programos projektas

Finansų ministerija parengė ir vyriausybei pateikė Lietuvos Stabilumo 2017 m. programos projektą. Jame numatoma kasmet po 2017 m. siekti valdžios sektoriaus pertekliaus, ne mažesnio nei 0,3 procento bendrojo vidaus produkto (BVP). Be to, konstatuojama, kad dėl vykdomos socialinio modelio reformos šiemet valdžios sektoriaus balanso rodiklis bus neigiamas, rašoma Finansų ministerijos pranešime spaudai.

BNS nuotr.