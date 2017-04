Santariškėse – naujos automobilių stovėjimo aikštelės, bet stovėjimas kainuos

Santariškių medicinos įstaigų miestelyje bus sukurta daugiaaukščių bei antžeminių stovėjimo aikštelių infrastruktūra su 2 250 automobilių stovėjimo vietų. Stovėjimas vienoje iš tokių aikštelių kainuos tiek, kiek geltonojoje vietinės rinkliavos zonoje (šiuo metu tai – 60 euro centų už valandą).

Į šios infrastruktūros sukūrimą viešąjį konkursą laimėjusi „UniPark“ antrinė įmonė „Latuna“ investuos 14 mln. eurų, rašoma pranešime spaudai.

„Pacientai nuolat skųsdavosi dėl to, kad atvykus į Santariškių gydymo įstaigas neįmanoma pasistatyti automobilių arba esamose aikštelėse reikia mokėti milžinišką mokestį. Kita vertus, bet kur ir bet kaip pastatyti automobiliai trukdo eismui, kelia pavojų pėstiesiems.

Jau nuo 2006 m. kalbama apie būtinybę įrengti daugiaaukštes automobilių stovėjimo aikšteles, tačiau tam vis nebuvo lėšų. Dabar, pasitelkus privatų partnerį, automobilių stovėjimo aikštelių problema Santariškėse bus sprendžiama sistemiškai: bus ne tik užtikrintas reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, bet ir tinkama aikštelių priežiūra bei efektyvus jų valdymas“, – pranešime spaudai cituojamas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Koncesijos konkurso laimėtojas pagal sutartį įsipareigoja per 19 mėnesių suprojektuoti bei SMM teritorijoje sukurti daugiaaukščių bei antžeminių stovėjimo aikštelių infrastruktūrą, kurioje bendras naujų automobilių stovėjimo vietų skaičius sieks 2 250. Be to, koncesijos konkursą laimėjusi įmonė visu koncesijos sutarties laikotarpiu, t. y. 25 metus, teiks sukurtos infrastruktūros priežiūros, valdymo bei administravimo paslaugas.

Privataus partnerio atrankos konkurse, vykusiame nuo 2014 m. gegužės mėn., preliminarius pasiūlymus buvo pateikę 4 dalyviai.

Automobilių stovėjimo valandinis įkainis miestelio lankytojams atitiktų geltonojoje vietinės rinkliavos zonoje, kuriai priskiriama ir Santariškių miestelio teritorija, nustatytą valandinį įkainį, t.y. 60 euro centų už valandą.