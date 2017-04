Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) informuoja, kad gyventojams, privalėjusiems, tačiau dar nepateikusiems pajamų deklaracijų dėl per didelio pritaikyto metinio nepamokestinamojo pajamų dydžio (NPD), siunčia išankstinius priminimus. VMI duomenimis, per dideliu nei priklauso NPD pernai pasinaudojo 277 tūkst. šalies gyventojų, iš kurių deklaracijas iki šios dienos pateikė beveik pusė tai privalančių padaryti, rašoma pranešime spaudai.

Išankstiniai priminimai apie pareigą pateikti deklaraciją siunčiami Mano VMI sistemos naudotojams, likusieji gyventojai, kurie nesinaudoja Mano VMI, turėtų savarankiškai pasitikrinti, ar privalo deklaruoti pajamas. Iš viso deklaracijas dėl per didelio NPD dar turėtų pateikti apie 145 tūkst. gyventojų. Pažymėtina, kad tie gyventojai, kurie iki gegužės 2-osios nepateiks privalomų deklaracijų, negalės paremti ir savo pasirinktų organizacijų bei kitų paramos gavėjų – jų paramos prašymai nenagrinėjami.

„NPD dydis tiesiogiai priklauso nuo gaunamo darbo užmokesčio dydžio, tačiau jei per metus gyventojas gavo ir kitų pajamų, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai, tuomet metams pasibaigus NPD yra perskaičiuojamas. Paaiškėjus, jog pasinaudota didesniu nei priklauso NPD, gyventojas mokesčio skirtumą turi sumokėti į biudžetą. Tokie „nesutapimai“ atsiranda, kai, pavyzdžiui, gyventojas dirba vienoje darbovietėje, kur jam pritaikomas priklausantis mėnesinis NPD, tačiau tais pačiais metais gyventojas gauna papildomų pajamų, jis įsidarbina dar kitoje darbovietėje arba apskaičiuojamas didesnis NPD, kai darbo užmokestis sumažėja dėl ligos. Todėl per metus darbovietėje jam apskaičiuojamas didesnis NPD, nei priklausantis metinis NPD“, – paaiškina VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė ir primena, kad metinis NPD apskaičiuojamas pagal metines pajamas, didėjant pajamoms, NPD mažėja, todėl gyventojas, pasinaudojęs per dideliu NPD, privalo pateikti pajamų deklaraciją ir sumokėti mokestį.

Pasitikrinti, ar mokestiniu laikotarpiu nebuvo pritaikytas per didelis metinis NPD ir dėl to neatsirado papildomai mokėtinas pajamų mokestis, galima pasinaudojus šiais metais VMI sukurta skaičiuokle http://www.vmi.lt/cms/metinio-neapmokestinamojo-pajamu-dydzio-skaiciuokle

arba VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) užbaigus pildyti preliminarią metinę pajamų deklaraciją. EDS pagalba, prisijungus per e. bankininkystę arba su VMI suteiktais slaptažodžiais, galima sužinoti tiek tikslią, biudžetui mokėtiną, tiek ir gyventojui grąžintiną sumą.

„Gyventojų, net ir gavusių vien tik su darbo santykiais susijusių pajamų, VMI kasmet prašo pasitikslinti, ar jiems neatsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas, perskaičiuoti metinį NPD ir papildomai sumokėti pajamų mokestį vien dėl įmonėse (įstaigose) kalendoriniais metais taikyto NPD“, - rekomenduoja S. Aliukonytė-Šnirienė akcentuodama, kad VMI tikslas - informuoti gyventojus apie jų pareigas ir padėti jiems laiku pateikti deklaracijas. Iš viso priminimų per Mano VMI sistemą šiomis dienomis sulauks 73 tūkst. gyventojų.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

VMI pateikia praktinius papildomo NPD taikymo pavyzdžius už 2016 metus:

Mėnesiui už kiekvieną vaiką Kai vaikus augina abu Kai vaikus augina viena (s) Metams Mėnesiui Metams Mėnesiui 1 vaikas 720 60 1440 120 120 2 vaikai 1440 120 2880 240 240 3 vaikai 2160 180 4320 360 360 4 vaikai 2880 240 5760 480 480 5 vaikai 600 3600 300 7200 600

Auginame 2 vaikus, vienam 2 metai, kitam 5. Kokią sumą turime įrašyti į 17 deklaracijos langelį?

Suma: Jei NPD taikysis abu tėvai, tai kiekvienas jų įsirašys po 1440 eurų. Jie NPD bus taikomas tik vienam iš tėvų – jis įsirašys pilną sumą už abu vaikus – 2880.

Viena auginu dukrą. Ji gimusi pernai gegužės mėnesį. Kokią sumą reikia įrašyti į 17 langelį?

840, nes vienam vaikui už 2016 metus per mėnesį skaičiuojama 120 eurų. Kadangi Jūsų dukra gimusi gegužės mėnesį, vadinasi NPD skaičiuojamas už pilnus 7 mėnesius: 7x120.

Turim 3 vaikus. Dvi dukros bendros – 3 ir 2 metų, vyriausias sūnus, kuriam 8 metai, iš mano pirmos santuokos. Vyras nėra jo įsisūnijęs. Ką rašyti į 17 laukelį?

Už bendrus 2 vaikus vyras ir Jūs į savo deklaracijų 17 laukelį turite įsirašyti po 1440, o už sūnų iš pirmos santuokos Jūs papildomai įsirašote dar 1440.