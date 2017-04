TVF: sumažinus mokesčius, JAV kompanijos gali imtis didesnių rizikų

Donaldo Trumpo administracijos siūlomas mokesčių karpymas bei finansinių institucijų reguliavimo mažinimas gali lemti tai, kad JAV kompanijos imsis per daug rizikuoti, Tarptautinį valiutos fondą (TVF) cituoja „Bloomberg“.



D. Trumpas siūlo iki 15 proc. mažinti pelno mokestį kompanijoms ir mažiau apmokestinti pajamas užsienyje, jei įmonė už JAV ribų uždirbtus pinigus grąžina atgal į šalį.



TVF pastebi, kad D. Trumpo siūlomi pokyčiai padidintų kompanijų kapitalo išlaidas, bet perspėja, jog reformos gali paskatinti įmones imtis per didelių rizikų.



„Pinigų srautas iš mokestinės reformos labiausiai susikaups tuose sektoriuose, kurie yra linkę prisiimti didesnes finansines rizikas. Toks elgesys per pastaruosius keletą dešimtmečių yra siejamas su dideliu finansinę sistemą destabilizuojančiu nepastovumu“, – teigia TVF.



Fondas taip pat pažymi, kad istoriškai mokestinės sistemos reformas dažnai lydi padidėjęs rizikingų ėjimų, tokių kaip kompanijų susijungimai, skaičius.



Tačiau TVF tikina, kad nuo paskutinio pranešimo praėjusių metų spalį pasaulio finansinė sistema stabilizavosi, o ekonominė veikla įgavo pagreitį dėl laisvos pinigų politikos ir kitų finansinių sąlygų.