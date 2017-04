JAE: kad sumažėtų pasaulinės naftos atsargos, prireiks daug laiko

Kad sumažėtų pasaulinės naftos atsargos, prireiks daug laiko, teigia JAE energetikos ministras Suhailis Al Mazrouei.

„Rinkos perbalansavimas – tai procesas. Prireikė daug laiko, kad susidarytų tokios atsargos, ir, manau, kad, norint jas sumažinti, taip pat prireiks daug laiko“, – sakė jis interviu agentūrai „Bloomberg“.



Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) generalinis sekretorius Mohammedas Barkindo savo ruožtu vėliau teigė, kad pasaulinės naftos atsargos sumažėjo 20 mln. barelių nuo tada, kai buvo pradėtas įgyvendinti OPEC susitarimas dėl gavybos mažinimo, ir šie tempai daug silpnesni nei norėtų kartelis. Anot M. Barkindo, dėl to iš dalies kalti JAV skalūninės naftos gamintojai, kurie gali greičiau gaminti savo produkciją, lyginant su tradiciniais gamintojais.



OPEC 2016 m. lapkričio 30 d. Vienoje sutarė sumažinti savo gavybos apimtis maždaug 1,2 mln. barelių per parą nuo spalio mėnesio lygio. Vienuolika OPEC nepriklausančių šalių gruodžio 10 d. susitarė sumažinti savo gavybos apimtis iš viso 558 tūkst. barelių per parą, Rusija įsipareigojo sumažino 300 tūkst. barelių. Susitarimas sudarytas pirmajam 2017 metų pusmečiui su pratęsimo galimybe.