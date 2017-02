S. Skvernelis: „Lietuvos geležinkelių“ laukia vakarietiškos įmonės ateitis

Pertvarkant valstybės valdomą įmonę „Lietuvos geležinkeliai“ jau padaryti pirmieji žingsniai, teigia premjeras Saulius Skvernelis. Vyriausybės vadovo manymu, šios įmonės laukia Vakarų standartus atitinkančios įmonės perspektyva.

„Įmonės laukia normalios, vakarietiškos, skaidriais principais valdomos, pelningos, duodančios didžiulę pridėtinę vertę valstybei įmonės ateitis. Manau, kad pirmi žingsniai padaryti. Pagrindinis įmonės tikslas – veiklos efektyvumas, uždirbamas pelnas, turi būti ieškoma naujų rinkų, naujų klientų, kad įmonė neštų didžiulę naudą valstybei“, – sakė S. Skvernelis, pirmadienį viešėjęs įmonėje ir aptaręs jos klausimus su susisiekimo ministru Roku Masiuliu ir „Lietuvos geležinkelių“ generaliniu direktoriumi Mantu Bartuška.



Premjero manymu, ankstesnės valdžios nesiėmė veiksmų „Lietuvos geležinkeliams“ reformuoti, nes, matyt, nenorėjo, arba būta kitokio jos veiklos matymo. S. Skvernelis pabrėžė, kad efektyvią veiklą reikia skatinti visose valstybės įmonėse.



Susisiekimo ministras R. Masiulis įsitikinęs, kad aukštų veiklos standartų „Lietuvos geležinkeliai“ pasieks jau per artimiausius kelerius metus.



„Įmonė buvo prastai valdoma. Todėl „Lietuvos geležinkeliuose“ permainos buvo daromos pirmiausia, nes situacija nuolat blogėjo. Dabar pamažu renkama nauja administracija, nauji vadovai, su vakarietiška patirtimi, ir norima iš postsovietinės įmonės padaryti modernią, vakarietišką bendrovę. Pirmus metus matysis rezultatai, bet manau, kad per kadenciją matysime veikiančią gerą bendrovę“, – sakė R. Masiulis.



Kalbėdamas apie visuomenės dėmesio sulaukusią „Lietuvos geležinkelių“ paramą įvairioms organizacijoms, ministras teigė, kad šiuo metu tos paramos skaičiai viešinami, artimiausiu metu vyriausybėje bus aptarti jos tolesnio skyrimo principai, vėliau jie bus įgyvendinami pačioje bendrovėje. Kol kas įmonėms teks palaukti, kol bus pristatyta paramos tvarka.



„Lietuvos geležinkelių“ vadovas M. Bartuška teigia iš premjero ir ministro sulaukęs palaikymo vykdant reformas.



„Išgirdau didelį palaikymą, kad įmonė būtų reformuota, būtų valdoma vakarietiškai. Labai metodiškai judame to link. Norime, kad būtų pasiektas efektyvumas, skaidrumas, užtikrinti krovinių srautai Lietuvoje bei įgyvendinti strateginiai projektai, tokie kaip „Rail Baltica“. Sieksiu, kad įmonė mokėtų dividendus“, – sakė M. Bartuška, pripažinęs, kad šiandien bendrovėje priimami sprendimai duos efektą tik vėliau, po metų ar dvejų. „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius tiesiogiai neatsakė, ar numatomi įmonėje atleidimai ir kokio masto jie galėtų būti, bet pabrėžė, kad bendrovė siekia suburti profesionalią komandą.